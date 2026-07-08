Meteo Rimini — 9 luglio 2026: giornata estiva con sole e brezze costiere

Previsioni per Rimini il 9 luglio 2026: tempo prevalentemente soleggiato, brezze in rinforzo e temperature attorno ai 28–29 °C. Dettaglio orario nel testo.

L'anticiclone di stagione mantiene condizioni stabili su Rimini per la giornata del 9 luglio 2026: poche nubi e assenza di precipitazioni. Nel corso della giornata la ventilazione da mare si rinforzerà leggermente, mitigando la sensazione di caldo nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 25,5 °C, umidità al 73% e punto di rugiada a circa 18,8 °C. Vento debole da est (circa 1,15 m/s, raffiche fino a 1,25 m/s). Visibilità buona (~10 km). Probabilità di pioggia nulla (pop 0).

Prima mattina (03:00): poche nuvole e lieve calo termico a 22,8 °C; umidità aumenta al 79% con punto di rugiada prossimo a 19 °C: l'aria risulta piuttosto umida. Vento molto debole da sud (1,15 m/s, raffiche 1,45 m/s). Condizioni stabili e asciutte.

Mattina (06:00): al sorgere del sole ancora poche nuvole e temperatura che risale a 25,5 °C, umidità in calo al 65% (punto di rugiada ~18,6 °C). Vento molto leggero (0,4 m/s). Giornata che prende rapidamente il carattere estivo, ideale per attività all'alba.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno e temperatura in aumento a 28,0 °C; umidità scende al 59% rendendo l'aria meno appiccicosa. Vento da sud-est in rinforzo a circa 5,4 m/s con raffiche fino a 4,3 m/s; sensazione termica già più calda (feels_like ~29,3 °C).

Mezzogiorno (12:00): sereno con massima mattutina intorno a 28,8 °C; umidità al 61% e punto di rugiada 19,9 °C. Vento sostenuto da SE a 4,9 m/s (raffiche 3,4 m/s). Sensazione di caldo accentuata (feels_like circa 30,9 °C). Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno e valore termico poco sotto il picco, 28,5 °C; umidità scende al 54%. Vento massimo della giornata finora attorno a 6,1 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s, soprattutto per effetto della brezza marina che si rinforza: ottima ventilazione lungo costa.

Tardo pomeriggio (18:00): ancora sereno con temperatura in calo a 26,4 °C e umidità al 58%. Vento da SE intorno a 4,6 m/s, raffiche fino a 6,7 m/s possibili; pressione intorno a 1010 hPa. Condizioni stabili, ottime per attività all'aperto con lieve sollievo dal caldo.

Sera (21:00): cielo sereno e temperatura intorno a 25,0 °C, umidità al 64%. Vento in attenuazione a 2,2 m/s (raffiche 2,8 m/s). Visibilità ottima e nessun segnale di peggioramento notturno.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente soleggiata e asciutta a Rimini il 9 luglio 2026, con temperature massime intorno ai 28–29 °C e brezze costiere in rinforzo durante le ore centrali (fino a circa 6 m/s con raffiche locali). Nessuna precipitazione prevista (pop 0). Condizioni favorevoli per il mare e le attività all'aperto, con la ventilazione che contribuirà a rendere meno opprimente l'umidità delle prime ore.

Nota metodologica: le previsioni sono basate sui dati orari disponibili e possono subire variazioni locali; si consiglia di consultare aggiornamenti nelle ore precedenti all'attività pianificata.