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Meteo Rimini — 9 luglio 2026: giornata estiva con sole e brezze costiere

Previsioni per Rimini il 9 luglio 2026: tempo prevalentemente soleggiato, brezze in rinforzo e temperature attorno ai 28–29 °C. Dettaglio orario nel testo.

A cura di Redazione
08 luglio 2026 15:00
Meteo Rimini — 9 luglio 2026: giornata estiva con sole e brezze costiere -
Meteo
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L'anticiclone di stagione mantiene condizioni stabili su Rimini per la giornata del 9 luglio 2026: poche nubi e assenza di precipitazioni. Nel corso della giornata la ventilazione da mare si rinforzerà leggermente, mitigando la sensazione di caldo nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 25,5 °C, umidità al 73% e punto di rugiada a circa 18,8 °C. Vento debole da est (circa 1,15 m/s, raffiche fino a 1,25 m/s). Visibilità buona (~10 km). Probabilità di pioggia nulla (pop 0).

Prima mattina (03:00): poche nuvole e lieve calo termico a 22,8 °C; umidità aumenta al 79% con punto di rugiada prossimo a 19 °C: l'aria risulta piuttosto umida. Vento molto debole da sud (1,15 m/s, raffiche 1,45 m/s). Condizioni stabili e asciutte.

Mattina (06:00): al sorgere del sole ancora poche nuvole e temperatura che risale a 25,5 °C, umidità in calo al 65% (punto di rugiada ~18,6 °C). Vento molto leggero (0,4 m/s). Giornata che prende rapidamente il carattere estivo, ideale per attività all'alba.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno e temperatura in aumento a 28,0 °C; umidità scende al 59% rendendo l'aria meno appiccicosa. Vento da sud-est in rinforzo a circa 5,4 m/s con raffiche fino a 4,3 m/s; sensazione termica già più calda (feels_like ~29,3 °C).

Mezzogiorno (12:00): sereno con massima mattutina intorno a 28,8 °C; umidità al 61% e punto di rugiada 19,9 °C. Vento sostenuto da SE a 4,9 m/s (raffiche 3,4 m/s). Sensazione di caldo accentuata (feels_like circa 30,9 °C). Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno e valore termico poco sotto il picco, 28,5 °C; umidità scende al 54%. Vento massimo della giornata finora attorno a 6,1 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s, soprattutto per effetto della brezza marina che si rinforza: ottima ventilazione lungo costa.

Tardo pomeriggio (18:00): ancora sereno con temperatura in calo a 26,4 °C e umidità al 58%. Vento da SE intorno a 4,6 m/s, raffiche fino a 6,7 m/s possibili; pressione intorno a 1010 hPa. Condizioni stabili, ottime per attività all'aperto con lieve sollievo dal caldo.

Sera (21:00): cielo sereno e temperatura intorno a 25,0 °C, umidità al 64%. Vento in attenuazione a 2,2 m/s (raffiche 2,8 m/s). Visibilità ottima e nessun segnale di peggioramento notturno.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente soleggiata e asciutta a Rimini il 9 luglio 2026, con temperature massime intorno ai 28–29 °C e brezze costiere in rinforzo durante le ore centrali (fino a circa 6 m/s con raffiche locali). Nessuna precipitazione prevista (pop 0). Condizioni favorevoli per il mare e le attività all'aperto, con la ventilazione che contribuirà a rendere meno opprimente l'umidità delle prime ore.

Nota metodologica: le previsioni sono basate sui dati orari disponibili e possono subire variazioni locali; si consiglia di consultare aggiornamenti nelle ore precedenti all'attività pianificata.

Previsioni meteo 9 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.5° (perc. +26.0°)
Precip. -
Vento 1.2 E (max 1.3)
Umidità 73%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +22.8° (perc. +23.2°)
Precip. -
Vento 1.2 S (max 1.5)
Umidità 79%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +25.5° (perc. +25.8°)
Precip. -
Vento 0.4 N (max 1.0)
Umidità 65%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.0° (perc. +29.3°)
Precip. -
Vento 5.4 E (max 4.3)
Umidità 59%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.8° (perc. +30.9°)
Precip. -
Vento 4.9 NE (max 3.4)
Umidità 61%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.5° (perc. +29.5°)
Precip. -
Vento 6.1 E (max 6.5)
Umidità 54%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.4° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 4.6 SE (max 6.7)
Umidità 58%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.0° (perc. +25.2°)
Precip. -
Vento 2.2 SE (max 2.8)
Umidità 64%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.8° (perc. +25.1°)
Precip. -
Vento 1.7 S (max 2.4)
Umidità 66%
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