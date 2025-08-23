Meteo, weekend dal sapore primaverile

Temperature in calo e temporali sparsi da Nord a Sud

Agosto sorprende con un clima quasi primaverile: le massime si fermano intorno ai 29-30°C, ben lontane dai 35-37°C registrati lo scorso anno nello stesso periodo. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il calo termico riguarda anche il Sud, con valori localmente sotto la media stagionale.

Oltre a risvegli più freschi, il tempo sarà caratterizzato da acquazzoni improvvisi e temporali sparsi. Nelle prossime ore le piogge interesseranno Nord-Est e Basso Tirreno, per poi estendersi al Medio Adriatico e al Sud peninsulare. In serata nuovi rovesci colpiranno il Triveneto, mentre altrove prevarrà il sereno.

Domenica il sole sarà protagonista, ma al Nord non mancheranno locali scrosci, specie tra Piemonte e Liguria, dove aumenteranno le nuvole. Al Centro-Sud, invece, prevarrà il bel tempo con un lieve rialzo delle temperature. Un fine settimana che ricorderà più maggio che agosto.