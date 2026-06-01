Meth in spiaggia: minorenne già con precedenti arrestato dalla Polizia locale

Minorenne fermato con 13 grammi nel marsupio

Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio della Polizia locale per garantire la sicurezza urbana e contrastare i fenomeni di microcriminalità. Nella mattinata di ieri, domenica 31 maggio 2026, nell'ambito di un'attività sistematica di prevenzione e monitoraggio delle aree cittadine più frequentate dai giovani, gli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale hanno presidiato piazzale Roma e la spiaggia libera antistante. Proprio la costante e visibile presenza del personale in uniforme, finalizzata a rassicurare la cittadinanza e a scoraggiare condotte illecite, ha permesso di intercettare una situazione di potenziale pericolo.

Durante il servizio di pattugliamento, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un gruppo di ragazzi. Alla vista delle divise, uno di loro ha manifestato un atteggiamento palesemente sospetto, tentando di nascondere frettolosamente un marsupio sotto il proprio corpo. Gli agenti sono intervenuti immediatamente per procedere all’identificazione e al controllo del giovane, un minorenne residente fuori regione.

La successiva ispezione ha confermato l’efficacia del monitoraggio preventivo: all’interno del borsello sono stati rinvenuti tre involucri contenenti metanfetamina, nota come “meth”, per un peso complessivo di 13,7 grammi. Una parte consistente della sostanza stupefacente sintetica era già stata minuziosamente suddivisa in nove dosi da mezzo grammo ciascuna, confezionate e pronte per essere cedute.

Dagli accertamenti effettuati tramite la banca dati in uso alle forze di Polizia è emerso che il ragazzo, nonostante la giovanissima età, risultava già gravato da precedenti specifici per reati di estorsione e minaccia commessi nel contesto di bande giovanili. Di fronte all'evidenza dei fatti, al quantitativo di droga e alla pericolosità sociale desumibile dai precedenti, gli operatori hanno tratto in arresto il giovane in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arrestato è stato posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo: il giudice, considerate le circostanze, ovvero che i fatti sono avvenuti in un particolare luogo di aggregazione giovanile, con il rischio di immediata cessione dello stupefacente, ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini dalla quale dovrà immediatamente allontanarsi.

L'arresto rappresenta il frutto diretto di una strategia di presidio costante e di prossimità stradale, volta a garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici alle famiglie e ai frequentatori della città, confermando l’importanza cruciale dei controlli preventivi e sistematici nelle aree calde dell'aggregazione giovanile.