Mezzi storici militari "invadono" Coriano, torna il raduno dell'Automobile Club San Marino

Sabato 20 settembre dalle ore 10 sosterà a Coriano il 24° raduno Linea Gialla organizzato da Automobile Club di San Marino e il raggruppamento Spa, con il patrocinio del Comune di Coriano. Saranno presenti oltre 40 veicoli di ricognizione leggeri, con equipaggi vestiti con uniformi militari di tutte le nazioni che presero parte alla Seconda guerra mondiale. Il programma prevede la partenza dei mezzi dall'Aeroclub di Torraccia dove sarà allestito il campo base già dal giorno precedente. La carovana dei mezzi storici militari sosterà a Coriano in via Garibaldi e piazza Don Minzoni dalle ore 10 e poi proseguirà verso Pesaro. "Ringraziamo l'Automobile Club di San marino per organizzare ogni anno la rievocazione storica e il raduno di veicoli militari che dà modo di ricordare il nostro passato e il prezzo che giovani soldati e civili hanno pagato per la nostra libertà", le parole del sindaco Ugolini.