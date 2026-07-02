"Mi hai rubato 15mila euro": aggrediscono il coinquilino per riavere i soldi, condannati

Spedizione punitiva dopo il furto: due condanne a Riccione

Ha accusato il coinquilino di avergli rubato 15mila euro in contanti e, insieme a un amico, lo avrebbe minacciato e aggredito per farsi consegnare circa 5mila euro. Per i fatti avvenuti nell'aprile 2022 a Riccione, il tribunale ha condannato un 28enne napoletano e un 36enne a 9 mesi di reclusione.

Il primo imputato, pr che lavorava per una discoteca di Misano e difeso dall'avvocato Alessandro Pierotti, e il coimputato, assistito dall'avvocato Massimo Campana, erano inizialmente accusati di rapina aggravata e lesioni. Al termine della requisitoria, però, il pubblico ministero ha riqualificato il reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ritenendo che i due avessero agito per recuperare una somma che ritenevano di loro proprietà.

Secondo la ricostruzione, il denaro sottratto sarebbe stato custodito in una cassaforte nascosta nella stanza del 28enne. Convinto che il coinquilino fosse l'autore del furto, lo avrebbe affrontato insieme all'amico, costringendolo a consegnare 5mila euro come "acconto". La denuncia per il presunto furto venne però successivamente archiviata perché le indagini non permisero di individuare il responsabile.

I due imputati dovranno inoltre risarcire la parte civile, assistita dall'avvocata Chiara Drudi, con mille euro.