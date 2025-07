“Mi sono perso sul sentiero”: 15enne precipita e muore in Valle d’Aosta

Era in gita con la famiglia nei pressi della Becca di Viou. Aveva telefonato ai genitori per chiedere aiuto, poi la tragica caduta

Tragedia in montagna in Valle d’Aosta. Liam Daniel Henry Rezac, un ragazzo francese di 15 anni, è stato trovato morto questa mattina nei pressi della Becca di Viou, a 2.856 metri di altitudine. Il giovane si era smarrito durante una gita in montagna con la famiglia, nella zona sopra il comune di Roisan.

Secondo le ricostruzioni, Liam si era separato dagli altri durante la discesa. Intorno alle 18:30 aveva telefonato ai genitori, spaventato, dicendo di essersi perso. Da quel momento erano scattate le ricerche, coordinate dal Soccorso Alpino valdostano, che hanno proseguito per tutta la notte.

Questa mattina, durante un sorvolo in elicottero, il corpo del ragazzo è stato individuato a circa 2.000 metri di quota. Secondo i primi accertamenti, sarebbe uscito dal sentiero tracciato e, in un tratto particolarmente impervio, avrebbe perso l’equilibrio precipitando per decine di metri. I traumi riportati nella caduta non gli hanno lasciato scampo: è morto sul colpo.

Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale e i soccorritori. Sul posto, oltre al personale del Soccorso Alpino, sono intervenuti anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il medico legale.

Le autorità stanno completando gli accertamenti, ma tutto lascia pensare a un tragico incidente dovuto a un momento di disorientamento.