Mida chiude "Rim Rimini in Musica": sabato il gran finale all'Arena Francesca da Rimini

Sul palco il cantautore rivelazione di Amici, preceduto dall'esibizione di Aku Boy. Ingresso gratuito.

Nove Eventi, in collaborazione con il Comune di Rimini, presenta l’ultima serata della quarta edizione di “Rim Rimini in Musica”, la rassegna musicale che si terrà all'Arena Francesca da Rimini (Ingresso gratuito).

Dopo Lea Gavino, Margherita Vicario e Mobrici, sabato 1° agosto sul palco all’ombra di Castel Sismondo toccherà a Mida.

Mida è un cantautore classe '99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, a 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l'Italia come open act del suo tour. Nel 2020 riparte da indipendente con “Ratatah Freestyle #3” e con i brani “Davvero”, il suo primo singolo ufficiale, “MMM” e “Dinero”. Il rapper partecipa, inoltre, al format culto di “Real Talk”, dimostrando una grande capacità come performer, e collabora all'album “Napoli 51” di Nicola Siciliano nel brano “Slide (Passo Dopo Passo)”. Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo “Ricordarmi di scordarti”, certificato Disco di Platino. Nel 2022 esce invece “Stupido Sentimento”, seguito dalla collaborazione con Olly nel brano “Fidati di me”. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Ti sta bene”, seguito da “Malditè”, brano in gara alla finale di Sanremo Giovani. Il 2023 si apre con la pubblicazione di “Casa”, “Fuori posto” e “ORO”, che precedono l’ingresso di Mida nella scuola di “Amici”. Durante la permanenza nel programma l’artista pubblica i brani “ROSSOFUOCO”, diventata una vera e propria hit che attualmente è Doppio Disco di Platino, “MI ODIERAI”, “FIGHT CLUB” e “QUE PASA”. A maggio esce l’Ep “IL SOLE DENTRO”, attualmente Disco d’Oro, cui fanno seguito la collaborazione con AVA e VillaBanks nel brano “BACIO DI GIUDA”, certificato Disco di Platino, e la pubblicazione di “Morire x te”, a novembre. Mida pubblica poi, a dicembre 2024, “Rojofuego”, rivisitazione in spagnolo della hit “ROSSOFUOCO”. Il pezzo è stato registrato negli studi Spotify di Stoccolma per il format “Spotify Singles”, il programma della piattaforma che ripropone in esclusiva rivisitazioni di brani già esistenti, in seguito al prestigioso riconoscimento dello “Spotify Singles Award”, che Mida ha vinto durante la scorsa edizione di “Amici”. Nel 2025 pubblica i singoli “L’ANTIDOTO”, “Popolare” con Michele Bravi, “Bad Boys Don't Cry” con VillaBanks e “Semplicemente” con Sarah Toscano, creata come sigla della serie Netflix Riv4li e presentata dal vivo al Future Hits Live all'Arena di Verona. Nell’estate dello stesso anno intraprende anche un tour in tutta Italia.

Apertura della serata: Aku Boy (cantautore romano che fa della spontaneità il principio fondante della propria ricerca artistica)