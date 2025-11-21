Milano-Cortina 2026: il 4 dicembre la Fiamma Olimpica al Quirinale

Belmondo e Zoeggeler tedofori a Olimpia per l’accensione ufficiale

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 arriverà in Italia il 4 dicembre, quando sarà accolta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia, in programma alle 18, segnerà il primo momento ufficiale del viaggio del fuoco olimpico sul territorio nazionale.

Il giorno successivo, sul piazzale del Quirinale, è prevista l’inaugurazione del percorso della Fiamma, simbolo universale di pace, amicizia e competizione sportiva. Da lì inizierà la lunga staffetta che attraverserà l’Italia in vista della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali.

Il 26 novembre, intanto, l’Italia sarà rappresentata a Olimpia, luogo in cui secondo la tradizione avviene l’accensione del fuoco, da due icone dello sport azzurro: la campionessa di sci di fondo Stefania Belmondo e la leggenda dello slittino Armin Zoeggeler, entrambi protagonisti nel ruolo di tedofori durante il rito solenne che dà ufficialmente il via al cammino della Fiamma verso Milano e Cortina.