Milano, il giorno di Sala: il sindaco in Consiglio per difendersi. Il Pd lo sostiene

Tancredi verso le dimissioni. Il partito rilancia: "Serve un segnale di cambiamento"

Oggi è una giornata decisiva per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che interverrà in Consiglio comunale per chiarire la propria posizione sulle indagini in corso relative alla gestione dell’urbanistica. Sala ribadirà la sua estraneità ai fatti contestati e confermerà la volontà di portare a termine il suo mandato fino al 2027.

Il Partito Democratico, al termine di una riunione tenutasi ieri sera, ha confermato il proprio sostegno al primo cittadino. “Si può ripartire – è il messaggio emerso dall’incontro – ma è necessario dare segnali di cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città”.

Le inchieste che coinvolgono anche l’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, per il quale la Procura ha chiesto i domiciliari, rappresentano un momento delicato per Palazzo Marino. Tancredi, presente oggi in aula insieme al sindaco, avrebbe già pronta una lettera di dimissioni.

Tra i nodi ancora da sciogliere, resta quello del nuovo stadio di San Siro: la decisione sul futuro dell’impianto dovrà arrivare entro la fine del mese.

Nonostante la tensione, il centrosinistra sembra compatto nell’affiancare il sindaco, trasformando la crisi in un possibile punto di svolta per rilanciare l’azione amministrativa.