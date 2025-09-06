Milano in fila per Giorgio Armani

Dalle prime ore del mattino centinaia di persone alla camera ardente. Presenti il sindaco Sala, John Elkann e la moglie Lavinia

Centinaia di persone si sono messe in coda già dalle 7 davanti all’Armani/Teatro di via Bergognone a Milano, dove dalle 9 si è aperta la camera ardente per Giorgio Armani. Due le file predisposte: una riservata ai dipendenti dell’azienda, l’altra ai cittadini.

Tra i primi ad arrivare il sindaco Beppe Sala, che ha proposto l’iscrizione dello stilista al Famedio di Milano, insieme a John Elkann con la moglie Lavinia, il presidente della Federbasket Gianni Petrucci e l’allenatore dell’Olimpia Gianni Messina.

All’interno, lo spazio allestito da Tadao Ando accoglie i visitatori con fiori bianchi, lanterne illuminate e profumo d’incenso. La bara, semplice e adornata da rose bianche, è vegliata dal picchetto d’onore dei carabinieri. Sul grande schermo campeggia una frase dello stilista: “Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà”.