Mille Miglia 2025: oggi il passaggio a San Marino nella terza tappa

Il passaggio nel cuore del Titano rappresenta uno dei momenti più suggestivi della giornata

Oggi, giovedì 19 giugno, la 1000 Miglia 2025 attraversa la Repubblica di San Marino, protagonista della terza tappa della storica corsa di regolarità per auto d’epoca, in programma dal 17 al 21 giugno lungo un tracciato a "otto" da Brescia a Roma e ritorno.

Dopo la partenza da Roma in mattinata, le 420 vetture in gara – tutte costruite entro il 1957 – risalgono la penisola tra borghi e colline, passando per Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo, Anghiari e Sansepolcro. Nel pomeriggio fanno ingresso nella Repubblica di San Marino, unica tappa fuori dal territorio italiano, accolta come sempre da un caloroso pubblico e da un paesaggio mozzafiato.

Il passaggio nel cuore del Titano rappresenta uno dei momenti più suggestivi della giornata: le auto storiche sfilano tra mura antiche e panorami unici, celebrando il connubio tra tradizione automobilistica e patrimonio culturale.

Dopo San Marino, la carovana prosegue verso Gambettola e Cesena, per poi raggiungere Cervia-Milano Marittima, sulla Riviera Romagnola, dove si conclude la terza giornata.

Il passaggio di alcune auto a Dogana di San Marino. Foto Ballante