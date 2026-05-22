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Minacce all'arbitro, dimezzata la squalifica al giovane del River Delfini

Dopo l’istanza della famiglia, il 17enne convertirà metà dei due anni e mezzo di stop in attività di recupero. La società: "Percorso educativo oltre lo sport"

A cura di Glauco Valentini Redazione
22 maggio 2026 06:49
Minacce all'arbitro, dimezzata la squalifica al giovane del River Delfini - Calcio, pallone repertorio
Calcio, pallone repertorio
Provincia di Rimini
Cronaca
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Dimezzata la squalifica inflitta a un giovane calciatore dei River Delfini dopo le minacce rivolte all’arbitro durante la gara Under 17 tra Pietracuta e Real Delfini del 24 aprile scorso.

Il ragazzo, inizialmente fermato per due anni e mezzo dal Giudice Sportivo, potrà scontare metà della pena attraverso attività rieducative, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

La decisione è arrivata dopo l’istanza presentata dalla famiglia del 17enne. Restano confermate le altre sanzioni decise dopo la partita, segnata da insulti e minacce nei confronti del direttore di gara.

La società River Delfini aveva subito chiesto scusa per l’accaduto, ribadendo la volontà di accompagnare i ragazzi in un percorso educativo oltre che sportivo.

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