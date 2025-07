Minaccia il gestore dello stabilimento balneare: non voleva pagare ombrellone e lettino

L'uomo, denunciato dal gestore, aveva anche mangiato al ristorante senza pagare

Gli agenti della Polizia Locale di Riccione, nei giorni scorsi, sono intervenuti su richiesta del gestore di uno stabilimento balneare della zona centrale per la presenza di un cittadino di origine pugliese, già noto alle forze dell’ordine, pregiudicato. Questi, secondo quanto riferito alla Polizia Locale dal gestore, voleva occupare ombrelloni e sdraio senza pagare e per questo aveva assunto un atteggiamento minaccioso.



Il gestore dello stabilimento balneare ha deciso di sporgere querela per minacce, inoltre è stata formalizzata anche una denuncia per insolvenza fraudolenta: l'uomo di origine pugliese, sanzionato anche per ubriachezza molesta, aveva mangiato al ristorante senza pagare.