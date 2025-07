Minaccia vigilante con un coltello: “Oggi è il tuo ultimo giorno di lavoro”

L’uomo, in stato di alterazione, ha aggredito verbalmente l’addetto alla sicurezza e poi è tornato armato

"Oggi sarà il tuo ultimo giorno di lavoro": con queste parole, accompagnate dal gesto di brandire un coltello, un uomo si sarebbe rivolto a un addetto alla vigilanza. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì a Rimini. Il vigilante si trovava all’interno di un esercizio commerciale in viale Vespucci, quando è stato avvicinato da un individuo in evidente stato di alterazione. Quest’ultimo ha iniziato a inveire contro di lui, accusandolo di pedinarlo e minacciando di aggredirlo qualora non avesse smesso.

Dopo essersi momentaneamente allontanato, l’uomo è tornato armato di coltello, continuando a proferire minacce. Il vigilante ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la Polizia, che, non senza difficoltà, è riuscita a disarmarlo e a calmarlo.

Una volta condotto in Questura, è emerso il suo lungo elenco di precedenti: oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, spaccio, foglio di via dal comune di Milano e ricettazione. L’uomo è stato arrestato per porto abusivo di arma per cui non è ammessa la licenza e minacce aggravate.