Minimoto, occhi su Ottobiano: Nicolò Sorbino sogna il bis tricolore

Il giovane della 57Academy in gara nella categoria 160 Junior per continuare a crescere

Proverà a vincere ancora in questo weekend, sul circuito pavese di Ottobiano, il tredicenne pilota riminese Nicolò Sorbino.

Dopo la splendida vittoria al circuito Le Querce di Cascia, nello scorso weekend al terzo round del Campionato Italiano Velocità Minimoto (CIV), categoria Open A, ottenuta in gara 1 e poi seguita da un quarto posto sul bagnato in gara 2, ora l’obiettivo è su una nuova occasione per emergere fra i giovanissimi piloti italiani.

Dopo soli tre anni dal suo esordio in sella, Nicolò Sorbino ha mostrato una crescita rapida e costante, anche grazie al lavoro svolto con la 57Academy, la scuola specializzata nella formazione di giovani piloti. A Ottobiano Sorbino sarà al via come wild card nella categoria 160 Junior del campionato CNV.

Per Nicolò non c’è tempo per fermarsi: già proiettato verso la prossima stagione, si sta allenando anche su moto di cilindrata superiore e con ruote più alte, per farsi trovare pronto al prossimo step di crescita.