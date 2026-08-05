Miramare: difende la moglie dal rapinatore ma viene colpito con un pugno e finisce in ospedale

Marito coraggioso blocca il ladro ma resta ferito

Momenti di tensione ieri mattina, martedì 4 agosto, intorno alle 11, in viale Latina a Miramare, dove un giovane ha tentato di strappare la borsa a una turista sessantenne di origine albanese davanti a un minimarket.

Il marito della donna è intervenuto immediatamente, riuscendo a bloccare il rapinatore e a impedirgli di fuggire con la refurtiva. Durante la colluttazione, però, il malvivente ha sferrato un pugno al volto dell'uomo, facendolo cadere a terra, prima di darsi alla fuga a mani vuote.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il sessantenne in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La Polizia di Stato ha avviato le indagini e sta cercando di risalire all'identità dell'aggressore anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.