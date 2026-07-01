Miramare, torna il Memorial “Stefano Gallerani”: beach volley e amicizia in spiaggia

Il 18 e 19 luglio al Bagno 150 di Rimini la seconda edizione del torneo

A Miramare di Rimini è in programma il 2° Torneo di Beach Volley “Memorial Stefano Gallerani”, in ricordo del giovane scomparso il 25 marzo 2025.

L’evento si svolgerà sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 presso il Bagno 150, luogo particolarmente legato a Stefano, dove ha trascorso gli anni più spensierati della sua giovinezza.

Il torneo nasce dal desiderio di amici e organizzatori di mantenere vivo il suo ricordo attraverso lo sport e la condivisione, in un contesto di amicizia e partecipazione.