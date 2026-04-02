Miramare, tre assalti in quattro giorni: negozio di via Mosca nel mirino dei ladri

Titolari svegliati dai colpi

Serie di tentativi di furto in un negozio di via Mosca a Miramare di Rimini, dove in pochi giorni si sono verificati diversi episodi che hanno allarmato i titolari e i residenti della zona.

Secondo quanto riportato sui social da una dipendente dell’attività, nella notte di venerdì alcuni ladri sono riusciti a introdursi nel locale senza forzare porte o finestre, probabilmente approfittando di una porticina esterna rimasta accidentalmente aperta. I malviventi hanno sottratto circa 150 euro dalla cassa, agendo rapidamente e senza causare danni evidenti.

Un nuovo tentativo si è verificato nella giornata di lunedì. In questo caso, la porticina era stata chiusa a chiave e i ladri hanno cercato di scassinarla senza però riuscire a entrare. Sarebbe stata forzata anche un’altra porta, ma senza successo.

La situazione si è ripetuta nuovamente la notte successiva, segnando il terzo episodio in quattro giorni. Approfittando del fatto che la porta precedentemente danneggiata non era ancora stata riparata, i malintenzionati hanno tentato un nuovo accesso. Non riuscendo a entrare, hanno cercato di sfondare il vetro della porta interna che collega le scale al negozio.

I forti rumori hanno però svegliato i proprietari, che abitano al piano superiore, i quali hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta nel giro di pochi minuti, ma all’arrivo gli intrusi si erano già dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Per tutti gli episodi sono state presentate regolari denunce. I titolari chiedono la collaborazione di residenti e commercianti per eventuali segnalazioni o immagini utili.