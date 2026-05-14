Miramare, una settimana senza ufficio postale

Chiuso dal 18 al 25 maggio per lavori all’impianto di condizionamento

Poste Italiane comunica che da lunedì, 18 a lunedì 25 maggio, l’ufficio postale di Miramare in via Marconi n.113 resterà chiuso per lavori interni che andranno a migliorare l’impianto di condizionamento.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio di Rimini 7, in viale Regina Margherita, 43 B aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e dotato di ATM Postamat fruibile H24.

Durante il periodo di chiusura dell’ufficio di Miramare, è possibile usufruire della sede di Rimini 7 per ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del raccorto (conto, libretto, ecc).

La clientela può anche rivolgersi agli uffici circostanti come quelli di:

- Rimini 3 in via Gambalunga 40, dotato di Atm Postamat H 24 e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35.

- Rimini 8 in via Gallina 5, dotato di Atm H 24 e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

- Rimini 6 in piazza Marvelli 3, dotato di Atm H 24 e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

L’ufficio di Miramare tornerà fruibile a partire da martedì 26 maggio, salvo diverse comunicazioni, con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35.