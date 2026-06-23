Misano Adriatico, al via il festival filosofico “Conosci te stesso”: tre serate dedicate alla fragilità

Da giovedì a sabato a Portoverde e in Biblioteca comunale incontri con Franco Arminio, Vera Gheno e Michela Marzano

È pronto ad alzarsi il sipario su “Conosci te stesso – il tempo della fragilità”, il festival filosofico estivo che da giovedì a sabato richiamerà a Misano Adriatico grandi nomi della filosofia e della letteratura contemporanea.

Sarà Franco Armino, poeta ed uno degli scrittori più significativi del nostro tempo a tenere a battesimo la rassegna giovedì 25 giugno, alle 21:15, in Piazza Cristoforo Colombo a Portoverde con una lectio dal titolo “La grazia della fragilità”.

Per Arminio la fragilità è un elemento essenziale e, soprattutto, universale. Essere fragili non significa essere deboli, ma piuttosto essere autentici. La fragilità è una condizione esistenziale che ci ricorda la nostra mortalità, ma allo stesso tempo ci apre alla possibilità di vivere esperienze emotive e relazionali più autentiche e profonde. Quando Franco Arminio dice che è necessario «avere il coraggio di essere fragili», suggerisce che la vera forza risiede nella capacità di mostrarsi vulnerabili agli altri, di accettare e condividere le nostre insicurezze, paure e debolezze. Questo è un concetto che spesso fatichiamo ad accettare, soprattutto in una società che promuove la durezza, la competizione e l’individualismo.

Venerdì, sempre alle ore 21.15 in Piazza Colombo, sarà la volta di Vera Gheno con “Per fortuna sono fragile”. La sociolinguista accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato al valore delle parole e alla necessità di riconoscere errori, limiti e fragilità come elementi costitutivi dell’esperienza umana.

La rassegna si concluderà sabato, alle ore 21.15, nel Giardino della Biblioteca Comunale con la filosofa e scrittrice Michela Marzano. “Fragili insieme: adulti e adolescenti?” è il titolo dell’intervento che porterà sul palco, un dialogo dedicato alle difficoltà delle nuove generazioni e al rapporto tra il disagio giovanile e le fragilità del mondo adulto, nella ricerca di un nuovo linguaggio capace di dare nome alle nostre vulnerabilità.

La rassegna filosofica, curata da Gustavo Cecchini, è promossa dal Comune di Misano Adriatico in collaborazione con la Biblioteca Comunale, con il sostegno di Gruppo Hera, Romagna Acqua e RivieraBanca.

L’accesso ai tre appuntamenti è gratuito senza bisogna di prenotazioni.