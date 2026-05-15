Misano Adriatico, in distribuzione il nuovo calendario della raccolta porta a porta nella zona viola

Circa mille utenze coinvolte nel sistema di raccolta domiciliare: confermate frequenze e modalità, con regole aggiornate per una corretta differenziazione dei rifiuti

Inizia in questi giorni la distribuzione del nuovo calendario della raccolta porta a porta presso circa mille famiglie e piccole attività della zona extraurbana viola di Misano Adriatico.

Il calendario mantiene le stesse frequenze, giornate e orari di esposizione del precedente, offrendo una guida completa e un pratico strumento per la raccolta differenziata.

Il volantino è utilizzabile sia come guida, riepilogando le linee guida del "sistema di raccolta domiciliare integrale" e fornendo consigli per una migliore raccolta differenziata e per ridurre la produzione di scarti, sia come calendario da parete, con l'indicazione dei giorni di raccolta.

Il servizio in questa zona di Misano Adriatico prevede il sistema di raccolta domiciliare integrale, che riguarda tutte le tipologie di rifiuti: organico e sfalci, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine, vetro e pannolini.

Regole per una corretta raccolta differenziata

Si ricorda che nel contenitore dei rifiuti indifferenziati va conferito solo ciò che non può essere differenziato. Il contenitore dell'indifferenziato deve essere esposto solo quando è pieno: ogni esposizione viene conteggiata per la capacità massima complessiva di ciascun contenitore, indipendentemente dal livello di riempimento. Si ricorda agli utenti che, per una corretta esecuzione delle operazioni di raccolta, è necessario utilizzare solo i contenitori e le attrezzature fornite da Hera, esponendoli entro le ore 12 del giorno di raccolta nei pressi dell'accesso all'area privata, in posizione ben visibile. I contenitori devono essere ritirati all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento: è vietato lasciarli sempre su suolo pubblico. Si invitano gli utenti ad attenersi alle indicazioni riportate sul calendario di raccolta.

Sportelli a Cattolica e Riccione

Per sostituire le dotazioni danneggiate, smarrite o rubate, ritirare il kit di raccolta porta a porta per una nuova utenza o restituirlo in caso di trasferimento, attivare i servizi personalizzati per i nuclei familiari che utilizzano pannolini e presidi sanitari monouso, e conoscere gli orari aggiornati della raccolta rifiuti, è possibile rivolgersi agli sportelli Hera di Cattolica o Riccione.

Per il reintegro dei sacchi per la raccolta di plastica/lattine, carta/cartone e sfalci, così come per il ritiro o restituzione della compostiera, l'utente deve recarsi alla Stazione Ecologica di Misano Adriatico, situata in Via Larga 64, Località Santa Monica, aperta martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

Informazioni sul servizio

Per informazioni sul servizio ambiente e segnalazioni è disponibile la sezione dedicata del sito www.gruppohera.it e l'app "Il Rifiutologo", scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android sugli store o su www.ilrifiutologo.it. Per assistenza telefonica, le utenze domestiche possono contattare il numero verde 800.999.500, mentre le utenze non domestiche possono chiamare il numero verde 800.999.700; entrambi i servizi sono gratuiti anche da cellulare e attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.