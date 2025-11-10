Misano Adriatico investe nella sostenibilità ambientale

Il progetto Misano 2030 promuove la transizione ecologica con piantumazioni strategiche

Sono iniziati i lavori di riforestazione nelle aree comunali di Misano Adriatico, realizzati grazie agli impegni assunti da Autostrade per l'Italia nell'ambito del progetto di ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A14.

Il programma complessivo di riforestazione interesserà quasi 9 ettari del territorio comunale, con la messa a dimora di circa 12.000 piante. Il primo step interessa l'area n. 7 in località Cella, dove verranno messe a dimora circa 1.200 piante in una superficie di quasi 1 ettaro.

Gli interventi prevedono l'utilizzo esclusivo di specie autoctone, selezionate in funzione delle caratteristiche pedologiche e climatiche del territorio, al fine di garantire la massima sostenibilità ambientale e il pieno attecchimento delle piantine.

I lavori, come detto, sono interamente finanziati da Autostrade per l'Italia e gestiti dal Comune di Misano Adriatico in stretta collaborazione con GEAT, la società in house comunale specializzata nella gestione dei servizi ambientali e territoriali.

"L'avvio di questa importante iniziativa di riforestazione avviene proprio oggi, mentre parte la COP 30 in Amazzonia – commenta l'Assessore all'Ambiente del Comune di Misano Adriatico Nicola Schivardi –. Un significativo coordinamento simbolico che sottolinea come sia necessario mantenere alta l'attenzione sui temi ambientali e sulla transizione ecologica a livello globale. Questi interventi rappresentano una componente strategica del progetto Misano 2030, attraverso il quale il nostro Comune si impegna a promuovere uno sviluppo sempre più consapevole e sostenibile. Dimostriamo così che anche a livello locale possiamo contribuire concretamente alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela dell'ecosistema, attraverso scelte consapevoli e progettualità condivise".

"Con soddisfazione vediamo finalmente partire questi importanti lavori di riforestazione – le parole del Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni –. I passaggi burocratici di approvazione del progetto hanno provocato un allungamento dei tempi, ma ora possiamo finalmente concretizzare questo intervento di grande valore ambientale e territoriale. La piantumazione di migliaia di essenze autoctone rappresenta un contributo concreto alla qualità della vita dei nostri cittadini e alla salvaguardia dell'ambiente per le generazioni future. Ringraziamo Autostrade per l'Italia per il finanziamento e GEAT per la professionalità nella gestione dell'intervento".