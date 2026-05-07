Misano Adriatico, l’estate si accende con “Friday Night”: musica live ogni venerdì

Dal 26 giugno al 28 agosto in Piazza della Repubblica dieci serate gratuite tra tribute band, grandi successi italiani e hit internazionali

La musica, di ieri e di oggi, sarà grande protagonista a Misano Adriatico anche per l’estate 2026: tutti i venerdì sera, dal 26 giugno al 28 agosto, la località della Riviera romagnola si accenderà con l’energia di “FRIDAY Night”.

La rassegna musicale gratuita, che da due anni fa vibrare Piazza della Repubblica, torna con 10 appuntamenti che spaziano tra vari generi: dalle hit dei più famosi cantautori italiani, portate in scena dalle migliori tribute band del panorama nazionale, alla musica dance anni ’70, ’80 e ’90, passando per i grandi successi internazionali.

Aprirà la rassegna, venerdì 26 giugno, il cantautore e chitarrista Marco Ligabue, fratello minore di Luciano e membro della Nazionale Italiana Cantanti; i due venerdì successivi saranno dedicati a due artisti italiani tra i più apprezzati: Vasco Rossi e Zucchero.

Venerdì 24 luglio un altro tributo pronto a lasciare il segno, quello della Jova Band, che ripercorrerà i brani più amati di Jovanotti. Prima e dopo due band che in più occasioni hanno fatto scatenare il pubblico di Misano con il loro repertorio dance e i loro show unici e coinvolgenti: i JBees e i Revolution.

Venerdì 7 agosto sarà la volta del Max Pezzali Tribute, il primo show italiano interamente dedicato alle canzoni di Max e gli 883. Alla vigilia del Ferragosto tornerà Rock in Moovie, un concerto travolgente ed emozionante che ripercorrerà tutte le hit rock più iconiche del cinema.

Venerdì 21 agosto, poi, sul palco di Piazza della Repubblica saliranno gli Absolute Five, una cover band tra le più apprezzate del panorama delle partyband italiane.

A chiudere la rassegna, venerdì 28 agosto, saranno i Killer Queen, Tribute Band ufficiale per l’Italia dei famosissimi Queen, con un concerto che toccherà le corde dei nostalgici e non solo.