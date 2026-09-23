Misano, Biba Abbigliamento festeggia 50 anni e diventa Bottega storica

Antonio Gaia e la moglie Anna Maria gestiscono il negozio dal 1976. Consegnata la targa di riconoscimento dall’Amministrazione comunale

Mezzo secolo di attività commerciale a Misano Adriatico. Biba Abbigliamento, storico negozio gestito dal 1976 da Antonio Gaia insieme alla moglie Anna Maria, ha ricevuto la targa di “Bottega Storica”, riconoscimento per i suoi 50 anni di presenza nel tessuto commerciale cittadino.

Un traguardo che premia una storia familiare legata alla città e a generazioni di clienti, tra residenti e turisti. Gaia, attuale presidente di Confesercenti Misano ed ex assessore comunale alle attività produttive, è da anni impegnato nella valorizzazione del commercio locale.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Fabrizio Piccioni, che ha sottolineato il valore delle botteghe storiche per la comunità, l’assessore alle attività economiche Filippo Valentini, il presidente provinciale di Confesercenti Rimini Fabrizio Vagnini e il direttore provinciale Mirco Pari.

«Il negozio è la nostra vita e la nostra seconda casa», ha commentato Antonio Gaia, ringraziando i clienti e i colleghi commercianti per la fiducia e il sostegno ricevuti in questi cinquant'anni.