Misano, campagna per il decoro urbano: più regole per i proprietari di cani

L’amministrazione comunale promuove comportamenti responsabili negli spazi pubblici e il progetto “Dog Toilet” per la raccolta delle deiezioni

Il decoro urbano è un bene comune e dipende anche dai gesti quotidiani di ciascuno. Con questo messaggio il Comune di Misano Adriatico, attraverso l'Assessorato al Decoro, lancia una campagna di sensibilizzazione rivolta ai proprietari di cani, per promuovere comportamenti responsabili negli spazi pubblici e contrastare il fenomeno dell'abbandono delle deiezioni animali.

L'iniziativa punta a richiamare l'attenzione su alcune semplici regole che contribuiscono a rendere più vivibili e accoglienti strade, parchi e aree pubbliche. Tra queste, l'obbligo di condurre i cani al guinzaglio, di avere sempre con sé i sacchetti per la raccolta delle deiezioni e di provvedere alla loro immediata rimozione. La campagna ricorda inoltre l'importanza di portare una bottiglietta d'acqua per diluire o pulire eventuali residui di urina e di utilizzare la museruola quando previsto dalle autorità competenti o in situazioni di particolare affollamento.

“Il rispetto delle regole è un gesto di civiltà e di attenzione verso l'intera comunità – le parole dell'Assessore al Decoro Nicola Schivardi –. Chi vive la città con il proprio animale domestico ha il dovere di contribuire al mantenimento della pulizia e della sicurezza degli spazi comuni. Con questa campagna vogliamo sensibilizzare i cittadini sull'importanza di piccoli comportamenti quotidiani che fanno la differenza per il decoro urbano e per la qualità della vita di tutti”.

In questa direzione si segnala anche il progetto Dog Toilet, al via in questi giorni. Promossa da Brillamare APS e condivisa dall’amministrazione comunale che ne ha concesso il patrocinio, l’iniziativa vuole sensibilizzare tutti i proprietari di cani a raccogliere sempre le deiezioni del proprio animale. L’obiettivo non è richiamare chi sbaglia, ma diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità condivisa. Una serie di locandine segnalano le attività in cui è possibile ritirare gratuitamente il sacchetto per raccogliere le deiezioni del proprio animale e contribuire a rendere gli spazi pubblici più puliti, più accoglienti e più piacevoli per residenti e ospiti.

L’amministrazione comunale ricorda, infine, che il mancato rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti vigenti può comportare l'applicazione delle relative sanzioni, in particolare per l'omessa raccolta delle deiezioni, la mancata conduzione del cane al guinzaglio nelle aree in cui è obbligatorio e la violazione dei divieti stabiliti.