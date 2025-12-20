Misano, colpo all’ufficio postale: rapinatori in fuga

I malviventi, a volto coperto, sono scappati con un’auto rubata

Entrano nell'ufficio Postale con il volto coperto da sciarpa e cappello, minacciano gli impiegati e si fanno consegnare alcune centinaia di euro prima di scappare. E' accaduto questa mattina, sabato 20 dicembre, a Misano Adriatico nella filiale di Via Roma. I malviventi, in due, sono entrati verso le 10 e minacciando verbalmente gli operatori, si sono fatti consegnare il contante presente nella cassa. Il suono dell'allarme ha messo in fuga i malviventi che sono scappati con un'auto risultata rubata qualche settimana. Nessun ferito tra il personale e i due clienti presenti al momento dei fatti. Sull'episodio indagano i Carabinieri di Riccione ed i militari della stazione di Misano Adriatico.