Misano, dopo 6 anni torna il Palio del Castello

Alle 20 di domenica 2 agosto Piazza della Repubblica diventerà il cuore pulsante della manifestazione con l'inizio delle sfide tra le contrade

Dopo sei anni di assenza, Misano Adriatico si prepara a riscoprire una delle sue tradizioni più sentite. Domenica 2 agosto, Piazza della Repubblica ospiterà il ritorno del Palio del Capitano di Castello, una manifestazione che riporta nel cuore della città la storia, le tradizioni e lo spirito di appartenenza delle nove contrade. L'evento, inserito nel calendario estivo del Comune di Misano Adriatico, nasce con l'obiettivo di recuperare una tradizione storica locale e trasformarla in una grande festa popolare, capace di coinvolgere cittadini, famiglie e turisti in una giornata all'insegna della cultura, dello spettacolo e del divertimento.

Il Palio affonda le proprie radici nella storia del territorio e vuole ricordare il ruolo del Capitano di Castello, figura centrale dell'antica comunità misanese. Oggi quella tradizione rivive attraverso una formula moderna e partecipata, dove protagoniste saranno le nove contrade del territorio.

A partire dalle 18.30 Piazza della Repubblica aprirà le porte alla Taverna del Viandante e all'Osteria della Luna Piena, con aperitivi, taglieri e specialità della cucina romagnola.

Nel frattempo prenderanno vita diversi punti della città con un ricco programma di rievocazione storica.

Al Parco Mare Nord si esibiranno gli Sbandieratori e Tamburini; in Piazzale Roma andranno in scena i Falconieri e la Corte Malatestiana; al Parco Rita Levi Montalcini spazio alle danzatrici “Solara e Hilal” e agli armigeri del gruppo storico “Brancaleone di Casteldurante”.

Alle 20 Piazza della Repubblica diventerà il cuore pulsante della manifestazione con l'inizio delle sfide tra le contrade, accompagnate dagli spettacoli di falconeria de “Le Ali della Terra”, fino alla proclamazione della contrada vincitrice del Palio.

Tra gli ospiti più attesi figurano anche gli Sbandieratori "La Pandolfaccia", pronti a regalare uno spettacolo di grande impatto scenico.