Misano festeggia i piloti riminesi: Bezzecchi, Ferrari e Zaccone trionfano in casa

Da Luis Fonsi a Valentino Rossi, fino a Lando Norris e Alessandro Borghi: tribune gremite

Tre piloti riminesi protagonisti del sabato del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: Marco Bezzecchi, Matteo Ferrari e Alessandro Zaccone hanno trionfato nella gara di casa davanti ad un numeroso pubblico che lascia presagire un bilancio finale più che positivo.

Dopo la pole position conquistata al mattino, Bezzecchi ha centrato la vittoria – la prima a Misano - nella Tissot Sprint Race, ed è salito sul podio, allestito nella MWC Square, davanti ai suoi tifosi. Secondo posto per Alex Marquez, terzo Fabio Di Giannantonio.

Bella soddisfazione anche per Matteo Ferrari: il pilota riminese si è aggiudicato l’ultima gara di Moto E che si è corsa al Misano World Circuit, dopo l’annuncio della sospensione del campionato dal 2026. Nella gara del mattino, invece, la vittoria era andata ad Alessandro Zaccone.

Tanti vip presenti

Sportivi, attori, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo: non sono mancati i volti noti ad assistere al programma del sabato a Misano World Circuit. Il celebre cantante portoricano Luis Fonsi ha sventolato la bandiera scacchi sulla linea d’arrivo della Tissot Sprint Race.

Tanti i personaggi del mondo dello sport: dalle Leggende MotoGp Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Casey Stoner al pilota di Formula 1 Lando Norris, passando per l’ex ciclista Vincenzo Nibali, il centrocampista Edoardo Bove e il campione olimpico di sci di fondo alle Olimpiadi Torino 2006 Cristian Zorzi.

Tanti anche i rappresentanti del cinema e della tv: l’attore Alessandro Borghi, lo chef e volto televisivo Alessandro Borghese, l’attore Pierpaolo Spollon e lo scrittore e alpinista Mauro Corona.

Il folk protagonista in griglia con Mirco Casadei

Sarà la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra ad eseguire gli inni nazionali di San Marino e Italia sulla griglia di partenza prima dell’avvio della gara di MotoGp in programma domani alle 14.00.

Il momento istituzionale sarà anticipato da un’esibizione che punta a coinvolgere il pubblico presente con l’allegria tipica del folk romagnolo.

Mirko Casadei si esibirà insieme ad una formazione di dieci musicisti, accompagnati da tre coppie di ballerini.

Successo per gli eventi del territorio

Proseguiranno anche domani gli eventi diffusi sul territorio del calendario The Riders’ Land Experience. In attesa della grande festa by Namless, organizzato in collaborazione con Red Bull, che vedrà il circuito aprire le sue porte al pubblico a partire dalle 18.00 di oggi, hanno riscosso apprezzamenti e grande affluenza gli eventi in scena in questi giorni: la Red Bull Riders Night a Rimini e Riccione, il Dedikato a Misano Adriatico e la Cattolica Ride Week a Cattolica. Successo anche per l'Ingar Motor Fest a Riccione che, fino a domani, offrirà show, esibizioni di drifting e freestyle, simulatori di guida professionali, raduni di auto e moto, e tanta musica con i migliori dj della Riviera. Non mancherà l'impegno sociale, con le dimostrazioni della Croce Rossa di Riccione e il ricavato dell'ingresso che sarà devoluto in beneficenza.

A Rimini, in piazzale Fellini, anche domani dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 il Motoclub Pasolini metterà a disposizione istruttori federali e proprio personale per avviare i bambini, dai 6 anni in su, alla guida delle minimoto.

Infine, nella Fan Zone del Misano World Circuit (area Misanino) proseguiranno le attività della Sport Area e, dalle 16:00 alle 20:00, andrà in scena il Dj Set Red Bull Summer Vibes.

Come arrivare al circuito

Anche domani per raggiungere il circuito senza auto, dalle 8:00 alle 17:30, saranno disponibili dei trenini turistici (frequenza ogni 20 minuti circa) che collegano la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), con partenza da Misano Centro (Piazza della Repubblica angolo Via Dante) e Misano Brasile (Fermata 1bis, angolo Via Alberello e Via della Stazione). Il costo del biglietto è di 5 euro per singola tratta; andata e ritorno a 8 euro.

Domani sarà inoltre attivo un servizio navette gratuito, svolto da Start Romagna, con partenze da Riccione e Cattolica dalle 7:30 alle 13:00 e ritorno da Misano World Circuit dalle 15:00 alle 18:00.

Per informazioni su orari e percorsi: https://www.startromagna.it/news/motogp-2025/ .

Nuova app Misano World Circuit

È online l’aggiornamento della nuova App Misano World Circuit studiata per facilitare il raggiungimento del circuito e, attraverso i tre percorsi colorati, non appesantire il traffico.

Nella sezione mappa è possibile visionare il percorso ottimale, consigliato in base alla tipologia di biglietto posseduto, e accedere ai parcheggi più vicini.

Biglietti

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere dal vivo al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi si possono acquistare nei punti vendita Ticketone presenti in tutta Italia, sul sito web www.ticketone.it e presso le casse del circuito, aperte fino a domenica.

Il programma di pista di domenica

08:45 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Race 2

09:40-09:50 MotoGP™ Warm Up

10:00 MotoGP™ Rider Parade

11:00 Moto3™ Race

12:15 Moto2™ Race

14:00 MotoGP™ Grand Prix