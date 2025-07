Misano, gli appuntamenti del weekend tra intrattenimento, cultura e sport

Dall'omaggio a Gianni Morandi fino a First Animazione per i più piccoli, passando dai tornei di beach volley e le gare automobilistiche

Sarà un altro weekend all’insegna dell’intrattenimento, della cultura e dello sport a Misano Adriatico.

Inaugurata con il concerto di Paolo Belli, nell’ambito del programma della Notte Rosa, la rassegna musicale Friday Night prosegue, domani sera (venerdì 27 Giugno), con l’omaggio a Gianni Morandi di Gianfranco Lacchi (ore 21:30 in Piazza Repubblica), che proporrà un viaggio tra i più grandi successi del cantautore bolognese.

Sempre domani sera, al Parco del Sole a Misano Brasile, ci sarà il Family Night Show a cura di First Animazione, mentre nella suggestiva cornice di Piazzale Colombo, a Portoverde, ci sarà la presentazione del libro “Anemos. I venti del Mediterraneo”, dello scrittore e marinaio Fabio Fiori, evento a cura dell’associazione “Per la difesa del mare”.

Sabato 28 , alle 21:30, in Piazza Repubblica ci sarà il Varietà di First Animazione. Domenica, al Parco del Sole di Misano Brasile, torna l’appuntamento “A tutto ballo”, con i maestri Andrea e Nicole. Sempre domenica, dalle 21:30, in Piazzale Colombo a Portoverde l’associazione “Per la difesa del mare” organizza “Romagna Mia”, una serata a base di musica e cooking show.

Infine, nelle giornate di sabato e domenica, la Polisportiva Comunale Misano organizza i Tornei Regionali giovanili di beach volley, nella spiaggia libera di fronte al Parco Mare Nord e per tutto il weekend sarà possibile assistere gratuitamente alle gare automobilistiche del Pnk Race Weekend al Misano World Circuit.