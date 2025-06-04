Altarimini

Redazione

Un angolo di fiume dove il tempo si è fermato | ll vecchio ponte di Maiolo e i ricordi che riaffiorano

08 agosto 2025 04:00

Nel ricordo di Pino Daniele: il nuovo omaggio dei Phonica di Novafeltria è dedicato al cantautore napoletano

30 luglio 2025 06:30

Musica classica protagonista a Santarcangelo: 12 concerti dal 29 luglio al 23 agosto

28 luglio 2025 14:35

Un weekend pieno di eventi a Riccione: degustazioni, yoga, musica, mostre d'arte

28 luglio 2025 14:19

Rimini, il concerto di Vasco Brondi nel ricordo dello scrittore Tondelli

28 luglio 2025 14:06

Il sindaco Sacchetti in visita a Sant'Ermete: riepilogo dei progetti ultimati, in corso e quelli futuri

26 luglio 2025 13:56

La regione destina 450mila euro per progetti del Terzo Settore dedicati ai giovani

26 luglio 2025 13:25

Slalom e kart, tutti i piloti sammarinesi impegnati nell’ultimo fine settimana di luglio

25 luglio 2025 16:43

Misano, prevenzione degli annegamenti: simulazione di intervento in mare e primo soccorso sulla spiaggia

25 luglio 2025 16:01

La pianista Frida Bollani Magoni protagonista all'Arena Roma di Bellaria

25 luglio 2025 15:25

Al mare in sicurezza: a Riccione una mattinata dedicata al salvataggio e alla prevenzione

25 luglio 2025 14:21

Il corteo dei mezzi agricoli passa da Santarcangelo: tutte le vie interessate nella giornata di domenica 27 luglio

24 luglio 2025 15:10

Santarcangelo, aperto il bando pubblico per la gestione delle palestre scolastiche

24 luglio 2025 15:02

Il tour della Warner Bros fa tappa a Rimini: giochi e attività a tema Supereroi, Cartoons e film

24 luglio 2025 14:33

A Pugliano il campo estivo per i ragazzi affetti da emofilia: obiettivo imparare a gestire la malattia

24 luglio 2025 14:11

Rai 2 dedica una serata all'Italian Global Series Festival: in vetrina Rimini e i suoi luoghi simbolo

23 luglio 2025 16:40

Il regista e giornalista Nevio Casadio omaggia Tonino Guerra a San Mauro Pascoli

23 luglio 2025 16:19

Il tour estivo di Francesco Gabbani passa dall'Arena della Regina di Cattolica

23 luglio 2025 15:12

Rimini, approvato il piano da oltre 200mila euro per la manutenzione dei cimiteri di Santa Aquilina e Santa Cristina

23 luglio 2025 14:39

Donati 37mila euro per il restauro dell'opera "La Pietà" di Giovanni Bellini al Museo di Rimini

23 luglio 2025 14:25

50 anni di vacanze all'Hotel Bagli di Rivazzurra: premiato Andrea Caselle per il suo amore per la Riviera

23 luglio 2025 14:06

La palestra Power Fil anima la Shopping Night di Novafeltria: danza acrobatica, aerea e arti marziali

23 luglio 2025 06:34

Rimini centro di eventi dell'estate: Shopping night, mostre, aperture serali dei musei e molto altro

22 luglio 2025 15:44

Santarcangelo, l'orto sociale de La Fraternità apre le porte per la serata del 25 luglio

22 luglio 2025 15:08

Torna “Un caffè con il sindaco” a Sant’Ermete: Filippo Sacchetti incontra la comunità

22 luglio 2025 14:53

Rimini, in arrivo il nuovo corso Its per diventare “Exhibition Event Xr Specialist”

22 luglio 2025 14:29

Rimini, approvato il piano di rifacimento della segnaletica stradale da oltre 760mila euro

22 luglio 2025 14:09

Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro in visita al carcere di Rimini

21 luglio 2025 17:21

Prorogata la scadenza del bando del Gal Valli Marecchia e Conca per le aziende agricole

21 luglio 2025 15:57

I parchi tematici centro dell'estate: ad Aquafan il concerto di Mimì Caruso e The long Sunset fino alle 23:30

21 luglio 2025 15:34

Torriana, torna per la 25esima edizione Scorticata, La collina dei Piaceri: la grande cucina d'autore scende in strada

21 luglio 2025 15:01

Rimini, tra musica, danza e vinili la settimana di eventi all’Area Settebello

21 luglio 2025 14:39

Cattolica, i turisti fedelissimi che insieme contano 180 anni di vacanze

21 luglio 2025 14:28

Tra fede e tradizione, Riccione ha celebrato nel weekend la Festa della Madonna del Mare

21 luglio 2025 14:14

Un vicinato felice: la cena della via Ca' di Vico a Novafeltria diventa sempre più una tradizione

20 luglio 2025 06:03

275 commensali cenano insieme a Villagrande di Montecopiolo

19 luglio 2025 15:44

Uffici comunali di Santarcangelo, ecco le modifiche degli orari di apertura per il mese di agosto

19 luglio 2025 14:12

Verucchio Music Festival, ecco gli appuntamenti gratuiti di domenica 20 luglio

18 luglio 2025 16:58

Raduno a Casteldelci per gli amanti dei motori: esposizioni, spettacoli su pista, premiazioni

18 luglio 2025 16:11

Misano World Circuit scalda i motori: arriva il weekend del Gt World Challenge

18 luglio 2025 15:22

Cattolica accoglie oltre 50 tra studenti e studentesse dall'Inghilterra

18 luglio 2025 14:55

Rimini, patrimonio storico-artistico in vetrina: la rivista Archeo dedica uno speciale di 16 pagine

18 luglio 2025 14:41

Torna la competizione podistica "7 Borgate Macianesi" a Maciano di Pennabilli

17 luglio 2025 17:11

Una nuova vita per il Falco Sacro: la femmina recuperata ora vive a Oltremare

17 luglio 2025 16:07

Riccione, cambia la location del concerto de La Niña: la spiaggia è sito della nidificazione delle tartarughe

17 luglio 2025 15:37

Musica, intrattenimento, motori: tutti gli eventi del weekend di Misano Adriatico

17 luglio 2025 15:01

Amore per la Romagna: dalla Svezia fino a Coriano per sposarsi in comune

17 luglio 2025 14:53

Oltre 60 anni di vacanze a Riccione: premiata la turista come ambasciatrice della città

17 luglio 2025 14:40

Rimini accoglie sempre più turisti, il Sindaco: "Overtourism? Da noi non esiste"

15 luglio 2025 16:57

A Cattolica il concerto di Nile Rodgers, icona della musica mondiale

15 luglio 2025 16:20

Il Comune di Rimini investe 210 mila euro: verrà rinnovata la centrale termica alla Scuola Elementare Casti

15 luglio 2025 15:26

Misano ospita la Gt World Challenge 2025: tra i piloti della Sprint Cup anche Valentino Rossi

15 luglio 2025 15:07

La magia di Italia in Miniatura continua nelle ore serali: sette date di apertura fino alle ore 23

15 luglio 2025 14:50

Il riminese Alessio Crociani nella storia: è medaglia di bronzo ai mondiali di Triathlon

15 luglio 2025 14:32

Sport e divertimento protagonisti della seconda edizione del torneo Supervolley di Novafeltria

15 luglio 2025 14:08

Via Siracusa, l’incidente delle 7:38 è solo l’ultimo: passaggi col rosso in aumento

14 luglio 2025 16:02

La musica del momento all'Aquafan di Riccione: domani, 15 luglio, è di scena Grelmos

14 luglio 2025 15:39

Da San Vito arriva il primo burger vegetale made in Romagna che mette tutti d'accordo

14 luglio 2025 15:23

Rimini, aumentano le attività di sicurezza urbana con le figure degli "street tutor"

14 luglio 2025 14:53

Cattolica, Riccione, Rimini: aumentano i collegamenti in bus per raggiungere le località turistiche

14 luglio 2025 14:43

La Croce Rossa Italiana forma i propri volontari a Rimini

14 luglio 2025 14:26

Rangzen, la band riminese si racconta tra sonorità rock ricercate e impegno sociale

13 luglio 2025 05:48

L'estate di Bellaria Igea Marina splende sotto le stelle dell'Arena Roma di via Pinzon

12 luglio 2025 14:18

Torna a Cattolica AntìCatt: la mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

12 luglio 2025 14:00

Polisportiva Riccione ospita gli allenamenti del duo misto di nuoto artistico Thorpe-Tomblin

11 luglio 2025 16:07

"Onorevole Parolaccia", il libro che mette alla berlina il linguaggio politico arriva in spiaggia

11 luglio 2025 15:50

L’Acquario di Cattolica celebra la Giornata mondiale degli Squali il 14 luglio

11 luglio 2025 15:37

"Bando Doppia Transizione Anno 2025", la Camera di commercio della Romagna approva 12 progetti

11 luglio 2025 15:23

Riccione candida il progetto "La città dei ragazzi” al bando Anci

11 luglio 2025 15:03

Dal porto di Bellaria all'entroterra: che spettacolo la 6ª tappa del Giro d'Italia Women

11 luglio 2025 14:43

Musica, danza, comicità: tutti gli eventi in programma nel weekend di Misano Adriatico

10 luglio 2025 15:27

Il rumorista comico Alberto Caiazza ospite a Viserba

10 luglio 2025 15:16

Lo chef Luca Racis e la sommelier Simona Saragoni portavoce della cucina riminese in Italia

10 luglio 2025 15:08

Tutti gli appuntamenti del weekend a San Marino, da Symbol Remember a San Marino Rally

10 luglio 2025 14:45

Valmarecchia, donne e formaggi: la storia di Sgocciacaciotta raccontata in uno spettacolo teatrale

10 luglio 2025 14:13

“4 Passi nella Pittura”, Misano Adriatico inaugura sabato 12 luglio le mostre delle artiste locali

10 luglio 2025 13:02

Torna Riccione Estate Danza, esperienza immersiva di formazione per giovani danzatori

10 luglio 2025 06:30

Max Croatti, l'asso riminese del Subbuteo si classifica secondo ai campionati italiani

10 luglio 2025 06:13

San Marino Rally e San Marino Rally Historic in programma nel fine settimana

09 luglio 2025 16:58

Brunori sas protagonista a Cattolica: tutto pronto per il concerto di domenica 13 luglio

09 luglio 2025 16:12

Rimini, con la rassegna di poesia Voci allo specchio prendono vita le liriche di Gabriela Mistral

09 luglio 2025 15:08

Ludwig infiamma il pubblico di Aquafan con "Bollente", il nuovo singolo realizzato con Sabrina Salerno

09 luglio 2025 14:50

San Leo Festival, il secondo appuntamento è un omaggio a San Francesco d'Assisi

09 luglio 2025 14:28

Nicla Nasigrosso eletta Miss Mamma Italiana Gold 2025

09 luglio 2025 14:14

Max Pezzali e Albertino ospiti a sorpresa all'Aquafan di Riccione

08 luglio 2025 17:23

"Le giornate di don Oreste", Rimini rende omaggio al sacerdote con una serie di eventi dedicati

08 luglio 2025 15:50

Ciclismo, il Giro d’Italia Women passa da Bellaria, sesta tappa della competizione

08 luglio 2025 15:19

Riccione, le “Vele bianche” offrono alle persone con disabilità la possibilità di salpare in mare aperto

08 luglio 2025 14:10

Cattolica vince il contenzioso in tribunale, l'ex Bus Terminal torna patrimonio comunale

07 luglio 2025 16:16

Fee Italia consegna la Bandiera Blu 2025 alla città di Cattolica

07 luglio 2025 15:57

Turismo a Riccione, nei primi cinque mesi dell'anno registrata una crescita del settore

07 luglio 2025 15:35

Riccione danza nelle notti del primo weekend di luglio: i balli nei vari angoli della città

07 luglio 2025 14:58

Ambiente ed ecologia, la GmmChallenge25 regala a Rimini 300 piante nettarifere

07 luglio 2025 14:39

Rimini, torna dal 10 al 14 luglio la Festa de l’Unità al Parco Ausa di Rimini

07 luglio 2025 14:23

Un canto che non svanisce: il Coro Voci Bianche di Novafeltria torna al Maledette Malelingue

06 luglio 2025 06:15

Al Festival del Sole di Riccione brilla la Power Fil di Novafeltria: lo show nel galà finale

06 luglio 2025 05:50

Rimini, le storie degli spettatori della Sagra Musicale Malatestiana

05 luglio 2025 15:40

Riccione, si chiude con il galà finale il Festival del sole: palcoscenico per 1800 atleti da tutto il mondo

05 luglio 2025 15:26

Il campione mondiale Under 21 di Mma vive e si allena a Santarcangelo

05 luglio 2025 14:13

Rimini, oltre 10000 atleti in gara per i Campionati Italiani di Categoria di Danza Sportiva

05 luglio 2025 13:59

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