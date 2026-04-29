Misano investe sulle ciclabili: manutenzione e sicurezza lungo il Conca

Conclusi i lavori sull’EcoVia del Conca, dove domenica si terrà “Misano in Bici”: interventi proseguiranno sulle colline per garantire percorsi più sicuri e fruibili a residenti e turisti

Misano Adriatico conferma la propria attenzione alla cura e alla valorizzazione dei percorsi ciclopedonali presenti sul territorio. Anche quest’anno, con l’arrivo della bella stagione e in vista dell’estate, l’Amministrazione comunale ha programmato e realizzato interventi di manutenzione lungo il percorso naturalistico del Conca.

Le operazioni hanno riguardato, in particolare, la sistemazione del fondo della pista ciclabile, con l’obiettivo di preservarne le condizioni nel tempo e garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti che quotidianamente la frequentano.

Conclusi i lavori all’EcoVia del Conca – che domenica ospiterà la tradizionale pedalata per famiglie “Misano in Bici” – gli interventi proseguiranno ora lungo l’EcoVia delle Colline.

“La manutenzione dei nostri percorsi ciclabili – commenta l’assessore ai lavori pubblici Nicola Schivardi – rappresenta un impegno fondamentale per l’Amministrazione. Si tratta di infrastrutture sempre più utilizzate, sia dai residenti sia dai turisti, e per questo è essenziale garantirne sicurezza, qualità e piena fruibilità. Continueremo a investire nella loro cura, valorizzando al tempo stesso il patrimonio ambientale e paesaggistico del nostro territorio”.