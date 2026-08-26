Misano Moda entra nell’Albo delle Botteghe Storiche

Nato negli anni Cinquanta, è oggi gestito da Gigliola Gamboni, figlia della fondatrice Augusta Torsani

Misano Moda, storico negozio di abbigliamento di via Repubblica, entra ufficialmente nell’Albo delle Botteghe Storiche di Misano Adriatico, riconoscimento che valorizza le attività commerciali che hanno saputo mantenere nel tempo un forte legame con la comunità e con l’identità della città.

La storia di Misano Moda affonda le proprie radici negli anni Cinquanta, quando Mario Gamboni e Augusta Torsani diedero vita all’attività. Lui, muratore, uomo concreto e del fare; lei, la mente dell’impresa: fu lei a decidere di aprire il negozio di abbigliamento al piano terra del villino all’angolo tra via Repubblica e via Platani.

Da quel primo punto vendita prende avvio una storia commerciale destinata a durare nel tempo. Il negozio, inizialmente conosciuto come Moda Mare Augusta, è diventato negli anni un punto di riferimento per generazioni di residenti e, soprattutto, per i tanti turisti che hanno scelto Misano Adriatico come destinazione delle proprie vacanze.

Nel 2004 l’attività si è trasformata in Misano Moda, oggi gestita dalla figlia Gigliola Gamboni, che ha raccolto il testimone della madre Augusta. Gigliola, insegnante durante l’anno, nei mesi estivi ha affiancato alla sua professione quella di commerciante, portando avanti il negozio di abbigliamento ereditato dalla madre.

L’iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche rappresenta oggi il riconoscimento di un percorso costruito in sette decenni di attività, attraverso il lavoro di due generazioni della famiglia Gamboni e il rapporto quotidiano con residenti, operatori e turisti.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, l’Assessore alle Attività Economiche Filippo Valentini e il presidente di Confesercenti Antonio Gaia.

“Le Botteghe Storiche raccontano una parte importante dell’identità di Misano – sottolinea il Sindaco Fabrizio Piccioni –. Sono attività che hanno attraversato epoche e trasformazioni, rimanendo però profondamente legate alla città e alle persone che la vivono. La storia di Misano Moda è un bellissimo esempio di continuità familiare e di capacità di rinnovarsi senza perdere le proprie radici”.

Con Misano Moda, l’Albo delle Botteghe Storiche si arricchisce di una nuova testimonianza di imprenditorialità familiare, continuità e appartenenza al territorio.