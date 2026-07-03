Misano: modifiche alla viabilità in occasione del "World Ducati Week"

Venerdì 3 e sabato 4 luglio dalle ore 18.00 alle ore 1.00, strade chiuse al traffico e aree di sosta riservate a Misano

In occasione del World Ducati Week a Misano Brasile, nelle serate di venerdì 3 e sabato 4 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 1.00, saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza del tradizionale ritrovo del popolo Ducati.

Via Litoranea Nord sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il confine con Riccione e l'altezza di via Alberello. Il transito sarà consentito esclusivamente ai motoveicoli partecipanti alla manifestazione, ai residenti e ai veicoli diretti ad alberghi e attività commerciali. La medesima limitazione sarà in vigore anche nel tratto compreso tra via del Mare e l'attraversamento pedonale situato a sud di via Alberello.

Sarà istituita un'isola pedonale su via Litoranea Nord, nel tratto compreso tra gli attraversamenti pedonali a nord e a sud di via Alberello, e lungo via Alberello. In piazzale Venezia la sosta sarà riservata ai motoveicoli partecipanti alla manifestazione su tutta l'area della piazza. In via del Mare, nel tratto tra via della Stazione e via Litoranea Nord, il transito sarà riservato ai motoveicoli partecipanti e ai veicoli diretti ai parcheggi "Sole" e "Gabbiano". In via Alberello, tra via Emilia e via Litoranea Nord, potranno transitare esclusivamente i motoveicoli e i residenti. Nello stesso tratto sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15.00 alle ore 1.00, ad eccezione dei motoveicoli.

Sarà sospesa la circolazione di biciclette, monopattini e altri mezzi di micromobilità elettrica sulla pista ciclabile di via Litoranea Nord, nel tratto compreso tra via del Mare e il confine con Riccione. Saranno infine istituiti percorsi obbligatori di svolta in direzione Riccione e SS16 in corrispondenza delle intersezioni con via della Stazione e via del Mare.