Misano, ponte del 2 giugno tra eventi, sport e street food

Un weekend ricco di appuntamenti tra “Misano Hello Spring”

Misano Adriatico si prepara a vivere ricche giornate all’insegna dell’intrattenimento, della convivialità e dello sport, approfittando del ponte del 2 giugno che offre un lungo weekend da trascorrere in Riviera.

Domani e domenica il centro cittadino sarà animato da “Misano Hello Spring”, iniziativa dedicata alla primavera e alle famiglie che coinvolgerà Piazza della Repubblica, Viale della Repubblica e Piazzale Roma con mercatini, laboratori creativi, spettacoli e attività per bambini.

Il programma delle due giornate prevede laboratori di riciclo creativo, letture animate, truccabimbi, spettacoli di bolle e intrattenimento diffuso. Non mancheranno momenti spettacolari con show luminosi e performance artistiche in Piazzale Roma.

Domenica protagonisti saranno gli aquiloni con laboratori ed esibizioni acrobatiche, oltre allo spettacolo itinerante “Dottor Stok” in Piazza della Repubblica.

Sempre domenica, inoltre, in piazza della Repubblica alle 16:30 andrà in scena lo spettacolo “La lumaca Lucilla” rinviato per maltempo lo scorso 10 maggio nell’ambito della rassegna Acchiappasogni.

Sempre nelle giornate del 30 e 31 maggio Misano World Circuit ospiterà il “Misano Grand Prix Truck”, il grande raduno europeo della filiera dell’autotrasporto che porterà in città appassionati e operatori del settore provenienti da tutta Europa. Un evento spettacolare che propone anche l’adrenalina della pista con la prima prova stagionale del FIA European Truck Championship, la serie continentale dedicata ai camion da competizione.

Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno, tutti i giorni dalle 12:00 alle 24:00, il Parco Mare Nord accoglierà “International Street Food”, festival dedicato ai sapori e alle tradizioni gastronomiche provenienti da diversi Paesi. Tra piatti tipici, cibo da strada e un’atmosfera coinvolgente, l’evento propone tre giornate all’insegna del gusto e della convivialità, accompagnate da musica e intrattenimento.

Infine, martedì 2 giugno, prenderà il via il “Memorial Filippini e Dall’Acqua” AiCS-CSIT International – Open for All, appuntamento internazionale dedicato al pattinaggio artistico, alla Solo Dance, all’In Line e al pattinaggio paralimpico, in programma fino all’11 giugno al Palasport Rossini di Via Rossini.