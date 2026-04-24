Misano: pronti i nuovi campi da calcio di via dei Platani

Nuovi campi in sintetico e impianto rinnovato

Si sono completati a Misano Adriatico, in vista della stagione estiva, i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di Via Platani, già disponibile per l'utilizzo da questa settimana.

Gli interventi hanno riguardato i due campi per il calcio a 8 e a 11, mediante il rifacimento del manto di erba sintetica, nonché l'esecuzione di tutti gli interventi tecnici necessari al ripristino funzionale e prestazionale della struttura sportiva e propedeutici al rinnovo dell’omologazione tecnica da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 150 mila euro.

“L’obiettivo dell’intervento – sottolinea l’amministrazione comunale – è duplice. In primo luogo, ci consente di mettere a disposizione dei nostri ragazzi e delle scuole calcio del territorio una struttura adeguata, sicura e riqualificata per lo svolgimento delle attività calcistiche; dall'altro, rendere l'impianto strategico dal punto di vista del turismo sportivo, generando ricadute positive per l'economia locale e per la promozione del territorio”.