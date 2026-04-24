Misano, un mese di eventi per tutti: dal jazz al Festival degli aquiloni

Guida agli eventi del mese di maggio

Musica, sport, eventi per bambini, atmosfere vintage, profumi e colori della primavera: si apre un maggio di eventi per tutta la famiglia a Misano Adriatico.

Nel primo weekend del mese farà il suo debutto Misano Green&Blue JazzFeeling, evento che promuove una pluralità di messaggi attraverso la musica jazz, a contatto con la natura. Al Parco Mare Nord, a due passi dal mare, venerdì 1 e sabato 2 maggio il grande jazz abbraccerà l’arte, il benessere, il relax, il movimento e l’empatia. Concerti mattutini alle 9:30, e dalle 15:30 esperienze nel parco per tutte le età, per giungere ai concerti pomeridiani delle 17:30 con i giovani talenti del jazz. L’evento è organizzato da Identità Aggreganti APS in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico, ideato e curato da Diego Olivieri, fondatore di JaZzFeeling che, per l’apertura dell’evento, ha coinvolto Dario Cecchini, leader della Funk Off, la marching band ufficiale di Umbria Jazz.

Domenica 3 maggio tornerà, invece, Misano in Bici, la pedalata per le EcoVie di Misano Adriatico che coinvolge ogni anno tantissime famiglie e che si concluderà con un picnic al Conca Village.

Sempre domenica 3 maggio prenderà il via la rassegna di spettacoli per bambini “Acchiappasogni”. Tre gli appuntamenti, in programma in Piazza della Repubblica per tre domeniche consecutive fino al 17 maggio (orario 16:30), che vedranno protagoniste altrettante compagnie con spettacoli che alterneranno giocoleria, bolle di sapone, narrazione e magia.

Sabato 23 e domenica 24 maggio in Piazza e Viale Repubblica sarà possibile immergersi nello stile di vita, nella moda e nel costume dei favolosi anni ’40, ’50 e ’60 con “Happy Days”. Due giorni di musica live, Dj set, spettacoli, corsi di ballo e mercatino vintage. Sabato sera esibizione dal vivo dei New Tones mentre domenica a salire sul palco, dalle 18:00, sarà Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s Got Talent 2019.

Dalle atmosfere vintage ai colori e i profumi della primavera: sabato 30 e domenica 31 maggio in Viale della Repubblica e Piazzale Roma torna l’appuntamento con Misano Hello Spring. Protagonisti saranno piante e fiori, accompagnati dal mercatino di artigianato, Dj set e food truck, intrattenimento e giochi per bambini. Domenica occhi puntati al cielo per il Festival degli aquiloni acrobatici.

Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno, inoltre, al Parco del Mare Nord arriva Sabor Latino Street Food, dove sarà possibile gustare la migliore proposta gastronomica sudamericana.

Non mancheranno gli eventi sportivi, a cominciare dall’EICMA Riding Fest, in programma a Misano World Circuit dal 1° al 3 maggio. Sempre al “Marco Simoncelli” andranno in scena l’ACI Misano Racing Weekend, dall’8 al 10 maggio, con la novità del Kumho FIA TCR World Tour, la serie iridata per vetture turismo, e il Misano Grand Prix Truck il 30 e 31 maggio.

Dal 15 al 17 maggio il Palasport di Via Rossini ospiterà il Campionato Nazionale ASC Karate 2026, con atleti provenienti da tutta Italia.

Infine, il 23 e 24 maggio, il Centro Sportivo Santamonica ospiterà i Campionati Italiani Master di atletica leggera, che tornano a Misano Adriatico dopo il successo dello scorso anno, sempre organizzati dall’Atletica Santamonica Misano.