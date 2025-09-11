Misano, un sottopasso per unire circuito e mare

Il Comune punta a integrare l’opera nella terza tratta del Metromare: "Snodo strategico per traffico, sport e turismo, ora la parola al Ministero"

Un sottopasso carrabile sotto la Statale 16 per unire il Misano World Circuit, gli impianti sportivi e la zona mare: è la proposta dell’amministrazione comunale, che intende inserirla nel progetto della terza tratta del Metromare (Riccione–Cattolica), oggi al vaglio del Ministero delle Infrastrutture.

Il tracciato, lungo 7,1 km con 12 fermate e bus elettrici, è candidato al Fondo nazionale per il trasporto rapido di massa (65,9 milioni di euro). Se finanziato, includerebbe anche l’opera viaria, alleggerendo traffico e accessi in occasione dei grandi eventi.

Il sindaco Fabrizio Piccioni

Il sindaco Fabrizio Piccioni sottolinea il valore strategico dell’intervento: «Creerebbe un asse diretto tra autostrada, circuito e mare, colmando una carenza storica di collegamenti nella parte sud di Misano».

Le tempistiche dipendono dalle decisioni ministeriali, ma per l’amministrazione si tratta di un’infrastruttura chiave per viabilità, sport e turismo della Riviera.