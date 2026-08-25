Miss Mamma Italiana 2027, a Bellaria la prima fascia

A Verde e Mare Casa Vacanza la selezione del concorso nazionale: vincono Valentina Federico, Silvia Zinzani e Mariana Marin

Passerella, abiti eleganti e prove di abilità. A Bellaria Igea Marina è ripartita la corsa verso "Miss Mamma Italiana 2027", il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla sua 34ª edizione. Una delle selezioni si è svolta lo scorso fine settimana nell'area eventi di Verde e Mare Casa Vacanza, davanti a un numeroso pubblico.

Le partecipanti si sono sfidate prima in passerella con abiti eleganti e poi in una prova dedicata alle proprie capacità e passioni. C'è chi ha cantato e ballato, chi ha presentato ricette e chi si è cimentata in esercizi ginnici o prove creative e artistiche, con l'obiettivo di raccontare la propria personalità.

A conquistare la fascia principale è stata Valentina Federico, 35 anni, rappresentante di un'azienda di pet food, di Mugnano di Napoli e mamma di Heric, 3 anni. La fascia "Miss Mamma Italiana Gold", riservata alle mamme tra 46 e 55 anni, è andata a Silvia Zinzani, 50 anni, operatrice socio-sanitaria di Ravenna e mamma di Sara, 23 anni. Per la categoria "Miss Mamma Italiana Evergreen", dedicata alle mamme con più di 56 anni, ha vinto invece Mariana Marin, 58 anni, consulente di immagine di Viareggio, mamma di Giulia e Jennifer, 37 e 22 anni.

La giuria ha assegnato anche altre fasce. "Miss Mamma Mio" è andata a Daniela Parma, 37 anni, mamma a tempo pieno di San Giovanni in Marignano; "Miss Mamma Sorriso" a Valentina Crescimbeni, 30 anni, commessa di Longiano; "Miss Mamma Dolcezza" a Melania Fusconi, 41 anni, impiegata di Cotignola; "Miss Mamma Solare" a Ilenia Milandri, 55 anni, operaia di Cesena; mentre "Miss Mamma Sprint" è stata assegnata ad Alessandra Radice, 72 anni, casalinga di Cesenatico.

Il concorso, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, ideatore e patron della manifestazione, è rivolto alle mamme tra i 25 e i 45 anni, con le categorie Gold ed Evergreen dedicate alle fasce d'età successive.

"Miss Mamma Italiana" sostiene inoltre Arianne, associazione onlus impegnata nella lotta all'endometriosi, malattia cronica e progressiva che in Italia colpisce oltre quattro milioni di donne.

La serata di Bellaria Igea Marina è stata presentata da Paolo Teti e Barbara Semeraro, con la partecipazione delle madrine del concorso, ovvero le vincitrici delle passate edizioni. Le selezioni proseguiranno ora in tutta Italia in vista dell'edizione 2027.