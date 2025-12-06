Missili ipersonici e droni russi sulla Regione di Kiev

Attacchi anche ad ovest dell'Ucraina, caccia polacchi in volo

L'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco con missili ipersonici Kinzhal sugli impianti energetici ucraini in risposta agli attacchi terroristici di Kiev. Lo affermano vertici militari russi citati dalla Tass. Attacchi anche nella regione occidentale ucraina, la Polonia ha alzato in volo a scopo preventivo alcuni caccia sul proprio spazio aereo. Oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione ucraina. Serve impegno da parte della Russia per una de-escalation, concordano Washington e Kiev. Nella notte abbattuti 116 droni ucraini sulle regioni russe, rende noto Mosca.