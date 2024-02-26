Modi per identificare immagini false online

E' possibile impedire che le storie false diventino virali nelle fasi iniziali se le persone conoscono le tecniche e i metodi per verificare l’autenticità delle immagini collegate

Il significativo aumento dell’uso di Internet ha reso facile per le persone accedere alle informazioni online. Le persone si divertono e si istruiscono attraverso diverse piattaforme Internet. Questo aumento ha anche aperto nuove porte ai divulgatori di notizie false.

Nella maggior parte dei casi, le notizie false sono associate a un’immagine manipolata. I creatori di notizie false alterano le foto, le allegano con storie non realistiche e le disperdono su diverse piattaforme per promuovere una falsa narrativa. Di conseguenza, le persone iniziano a crederci involontariamente e a condividerlo con la propria cerchia sociale.

Tuttavia, è possibile impedire che le storie false diventino virali nelle fasi iniziali se le persone conoscono le tecniche e i metodi per verificare l’autenticità delle immagini collegate. Abbiamo realizzato questa guida per istruirti su come scoprire se la foto è falsa o reale. Scopriamo le tecniche investigative.

Controlla Chi Ha Pubblicato L’immagine

Ogni volta che ti imbatti in un’immagine che sembra dubbia, il tuo primo atto dovrebbe essere quello di ispezionare la fonte dell’immagine. Che tu l’abbia trovata su un canale di social media o su una piattaforma web, dedica un po’ di tempo a scavare nella fonte dell’immagine.

Molti segnali possono indicare chiaramente che la foto è falsa. Nel caso dei profili di social media, la cronologia irrilevante dei post precedenti, una descrizione sospetta del profilo e commenti pubblici elaborati possono aiutarti a identificare l’autenticità dell’immagine.

D’altra parte, se trovi un’immagine sul sito Web, controlla se il sito Web è credibile o meno. Successivamente, vai alla pagina “Chi siamo” per ottenere ulteriori informazioni sulla sua autenticità. Se ritieni che il sito Web sia sospetto, è molto probabile che l’immagine sia falsa.

Eseguire Ricerca Inversa Immagini

Se vuoi verificare senza problemi l’originalità di un’immagine, il metodo più adatto a te è la ricerca per immagini. Questo metodo di blocco visivo dipende da una tecnica avanzata di riconoscimento delle immagini chiamata recupero di immagini basato sul contenuto.

Questo metodo di ricerca visiva prevede di prendere un’immagine come riferimento e di trovare immagini simili online.

Lo strumento riconosce in modo intelligente la forma, il colore, la trama e le proporzioni dell’immagine e fornisce immagini simili con collegamenti alle piattaforme.

Una semplice ricerca su Google ti mostra centinaia di strumenti digitali gratuiti che ti consentono di effettuare ricerche per immagini. Puoi facilmente passare attraverso diverse piattaforme e verificare se l’immagine è originale o meno.

Analizzare I Metadati Dell’immagine

I metadati di un’immagine sono le informazioni associate a un’immagine che ne descrivono i dettagli tecnici, descrittivi e amministrativi. Ti fornisce tutte le informazioni preziose su un’immagine che puoi utilizzare per diversi scopi, incluso il controllo dell’autenticità.

I metadati tecnici vengono salvati automaticamente quando una foto viene scattata utilizzando una fotocamera o creata con l’aiuto di un software di creazione di immagini. Ciò potrebbe includere i dettagli della fotocamera, la dimensione del file, la data di creazione e il software con cui è stato creato.

Ciò rivela anche se l’immagine è stata manipolata utilizzando un software di alterazione dell’immagine o meno. Quindi, se analizzi criticamente i metadati, puoi trovare alcuni indizi sull’originalità dell’immagine. Tuttavia, questo processo potrebbe essere noioso e richiedere molto tempo.

Ispezionare Le Alterazioni Digitali

A volte, modifiche insolite in un’immagine segnalano chiaramente che l’immagine è falsa e manipolata digitalmente. Le persone utilizzano molti strumenti di alterazione delle immagini come Photoshop, Illustrator o Canva per generare immagini false e truffare il pubblico utilizzandole.

Pertanto, ingrandisci l’immagine sul tuo dispositivo, controlla prima i dettagli sullo sfondo e prova a trovare oggetti insoliti, clonazioni o effetti di sfocatura. Lo sfondo potrebbe essere sostituito o alterato in base agli oggetti per mostrarlo come un’immagine autentica.

Quindi, analizza i bordi di ciascun oggetto nella foto e vedi se c’è qualche nitidezza o sfocatura atipica sui bordi. Inoltre, i riflessi mancanti, le ombre irreali, gli effetti di luce incoerenti e la cattiva prospettiva potrebbero riflettere la non originalità di un’immagine.

Verificare La Rimozione E L’inserimento Di Oggetti Inadeguati

Indubbiamente, gli ultimi strumenti di manipolazione fotografica hanno consentito alle persone di inserire e rimuovere facilmente oggetti. Tuttavia, cambiare gli oggetti in un’immagine è un compito problematico anche per gli esperti. Quindi, potrebbero esserci molte cose che un manipolatore può fare di sbagliato.

In caso di rimozione dell’oggetto, gli editori cercano di nascondere l’area vuota con gli elementi esistenti nell’immagine, come cielo, terra, muro, strada, ecc. Facendo ciò, lasciano tracce di alterazione, come colorazioni imperfette, ritaglio e avvolgimento improprio degli oggetti.

D’altra parte, quando una persona poco esperta aggiunge un oggetto a un’immagine, i bordi estremamente nitidi dell’oggetto e l’enorme contrasto con lo sfondo sono i principali segni di manipolazione fotografica. Potrebbe essere difficile identificare questi cambiamenti, ma se ti concentri profondamente sull’immagine, puoi trovarli facilmente.

Linea Di Fondo

In breve, prima di condividere qualsiasi immagine o notizia con i tuoi amici, assicurati di condividere una storia autentica. Altrimenti diventerai un potenziale diffusore di notizie false che potrebbero farti sentire in colpa quando saprai la verità in seguito.

Quindi, controlla sempre la visuale integrata con la notizia e poi decidi se condividerla o meno. L’ispezione dell’immagine ti aiuterà a verificare l’autenticità della notizia. Le tecniche sopra menzionate ti aiuteranno a confermare l’originalità dell’immagine.