Molesta i passanti e danneggia auto della Polizia: rilasciato, torna in piazzale Roma con uno sfollagente

Denuncia per tre ipotesi di reato per un uomo, fermato dalla Polizia Locale di Riccione

Momenti di concitazione in piazzale Roma a Riccione, nei giorni scorsi, a causa di un uomo di nazionalità irachena, fermato per ben due volte dalla Polizia Locale.

L'uomo è stato controllato in piazzale Roma, dopo aver infastidito i turisti e i residenti che passeggiavano in zona. Risultato residente in Germania e irregolare sul territorio nazionale, è stato portato in Questura a Rimini, ma in uno scatto d'ira ha distrutto il finestrino posteriore dell'auto della Polizia Locale.

In serata, dopo che è stata formalizzata denuncia per danneggiamento e per violazioni alla normativa sull'immigrazione, l'uomo è stato nuovamente fermato, sempre in piazzale Roma, dopo essere stato trovato in possesso di uno sfollagente. Da qui un'altra denuncia per porto abusivo di armi. L'intervento si è protratto a lungo a causa di un malore che ha colpito l'uomo, soccorso dal personale medico del 118.