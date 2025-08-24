Molestata durante una Tac al Policlinico Umberto I: il racconto di una 23enne diventa virale

La giovane denuncia un commento sessista da parte di un tecnico: "Se vuoi togliere il reggiseno fai felici tutti"

Un video diffuso sui social da una ragazza di 23 anni sta facendo il giro del web e sollevando indignazione. La giovane denuncia di essere stata vittima di una molestia verbale mentre si preparava a una Tac al cranio presso il Policlinico Umberto I di Roma.

Secondo quanto riferito, durante la fase preliminare dell’esame, un tecnico sanitario, davanti ai colleghi presenti, le avrebbe rivolto una battuta sessista: “Se vuoi togliere il reggiseno fai felici tutti”. La frase, umiliante e fuori contesto, ha spinto la ragazza a raccontare l’accaduto in un video pubblicato sui social, che in poche ore è diventato virale raccogliendo centinaia di commenti di solidarietà.

La direzione del Policlinico Umberto I, informata del fatto, ha annunciato l’avvio immediato di un’indagine interna per chiarire le responsabilità e verificare la condotta del personale coinvolto. “Siamo impegnati a garantire un ambiente rispettoso e sicuro per tutti i pazienti”, si legge in una nota diffusa dall’ospedale.

L’episodio riaccende il dibattito sulla tutela dei pazienti e sulla necessità di contrastare ogni forma di molestia e discriminazione nei luoghi di cura.