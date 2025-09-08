Momenti di terrore a Bellaria: anziano incastrato sotto il trattore

L’anziano rimane incastrato con un piede, liberato dai vigili del fuoco e portato in ospedale a Cesena

Attimi di paura ieri mattina in via San Matteo, dove un agricoltore di 80 anni è rimasto coinvolto in un incidente con il suo trattore. Il mezzo, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe ribaltato in un fossato a seguito di una manovra improvvisa per evitare un ostacolo presente sul terreno.

L’anziano, rimasto incastrato con un piede sotto al trattore, non riusciva più a muoversi. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, riuscendo a liberare l’uomo e ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118.

Dopo le prime medicazioni sul luogo dell’incidente, l’80enne è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non sarebbero gravi: il trasferimento è avvenuto soprattutto a scopo precauzionale.