Mondiali di atletica a Tokyo: luci e ombre per gli azzurri

Iapichino fuori dalla finale del lungo, Palmisano d’argento nella 35 km di marcia, Jacobs avanti nei 100 metri

Delusione per Larissa Iapichino ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo: la saltatrice azzurra non è riuscita a centrare l’accesso alla finale del salto in lungo. Con una misura di 6,56 metri, non sufficiente a entrare tra le prime dodici, l’atleta fiorentina ha dovuto abbandonare le ambizioni di medaglia.

Emozione e gioia invece per Antonella Palmisano, che a 34 anni ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella 35 km di marcia. L’azzurra, già campionessa olimpica a Tokyo nel 2021, ha confermato la sua classe e la sua tenacia, regalando all’Italia un nuovo podio mondiale.

Buone notizie anche dallo sprint: Marcell Jacobs ha superato il turno nei 100 metri, qualificandosi alle semifinali. Il campione olimpico in carica ha chiuso la sua batteria al terzo posto con il tempo di 10’’20, un risultato che alimenta le speranze azzurre in vista delle prossime gare.