Mondiali di Calcio, 50 milioni di dollari a chi vince per Usa-Canada-Messico 2026

Montepremi di 655 milioni

Un Mondiale per super-ricchi, quello di Stati Uniti, Canada e Messico 2026. Il consiglio della Fifa ha approvato a Doha un contributo finanziario record di 727 milioni di dollari da distribuire per i Mondiali 2026. La quota maggiore - 655 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto all'edizione precedente - sarà distribuita come montepremi tra le 48 squadre partecipanti. Alla nazionale vincitrice andranno 50 milioni di dollari, ma ognuna delle partecipanti riceverà almeno 10,5 milioni di dollari.