Mondiali di Nuoto di Fondo: Italia Vicecampione del Mondo, Brillano Taddeucci e Paltrinieri

Argento nella 4x1.5 km a squadre dietro la Germania. Taddeucci chiude con quattro medaglie d’argento, tre per Paltrinieri. Italia seconda sia in Europa che nel mondo

L’Italia conferma il suo ruolo di protagonista nel nuoto di fondo mondiale conquistando la medaglia d’argento nella staffetta 4x1.5 chilometri ai Campionati del Mondo di nuoto in acque libere a Singapore, sull’isola di Sentosa. Il quartetto azzurro composto da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri ha lottato fino all’ultima bracciata, cedendo alla Germania per soli due secondi. Completa il podio l’Ungheria, terza classificata.

Con questo risultato, l’Italia si conferma vicecampione del mondo a squadre, a pochi mesi dal titolo di vicecampione d’Europa conquistato nella rassegna continentale. A livello individuale, è Ginevra Taddeucci a prendersi la scena con quattro medaglie d’argento in quattro gare disputate: un risultato che la rende la migliore medagliata della spedizione italiana. Alle sue spalle, Gregorio Paltrinieri chiude il Mondiale con tre argenti, rafforzando il proprio ruolo di colonna portante del team azzurro.

In totale, l’Italia ha conquistato sei medaglie d’argento nelle gare a squadre e individuali, confermandosi tra le nazioni leader nel panorama del nuoto in acque libere. Un bottino prezioso in vista delle prossime sfide internazionali e un segnale chiaro della solidità e profondità del movimento azzurro.