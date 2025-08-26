Mondiali di pallavolo: Italia imbattibile, 32° successo di fila

Le azzurre battono il Belgio 3-1 e volano agli ottavi da prime del girone

Ancora una vittoria per la Nazionale femminile di pallavolo: le azzurre hanno superato il Belgio per 3-1 (25-16; 25-16; 21-25; 25-18) nel terzo match della pool B dei Mondiali in corso in Thailandia.

Con questo successo l’Italia centra la trentaduesima vittoria consecutiva, allungando ulteriormente una striscia-record che sembra non avere fine. Il risultato consente alle ragazze di coach Mazzanti di chiudere al primo posto il girone e presentarsi agli ottavi di finale con grande fiducia e consapevolezza dei propri mezzi.