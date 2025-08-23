Mondiali di Ritmica, Sofia Raffaeli conquista il bronzo nell’All-Around

“Sono soddisfatta, dedico questa medaglia alla mia famiglia”

Sofia Raffaeli sale ancora una volta sul podio mondiale. L’azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo nell’All-Around ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro, confermandosi tra le protagoniste assolute della disciplina.

L’oro è andato alla tedesca Darja Varfolomeev, che si conferma campionessa mondiale dopo il successo ottenuto nel 2023 a Valencia. Argento per la bulgara Stiliana Nikolova, già più volte rivale diretta della Raffaeli nelle grandi competizioni internazionali.

“Sono molto soddisfatta di questa finale – ha dichiarato l’atleta di Chiaravalle – ho conquistato la medaglia di bronzo e ne vado molto fiera, la dedico alla mia famiglia che mi sostiene sempre, dentro e fuori la pedana.”

Con questo risultato, Raffaeli arricchisce ulteriormente la sua bacheca di successi e guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti, proiettandosi verso le Olimpiadi con entusiasmo e determinazione.