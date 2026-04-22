Mons. Andrea Turazzi a Rimini presenta “Dialoghi con la città” all’Issr Marvelli

Lunedì 27 aprile incontro con il vescovo emerito di San Marino-Montefeltro: il libro esplora il rapporto tra città, persone e convivenza civile tra riflessioni, Vangelo e società

Lunedì 27 aprile alle 20,45, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro (via Covignano 265, Rimini), sarà ospite il vescovo emerito della Diocesi di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, per la presentazione del suo ultimo libro Dialoghi con la città (Tau Editrice, 2025).

Il volume esplora il rapporto tra le persone e gli spazi urbani attraverso riflessioni, incontri e storie quotidiane. Un invito a guardare la città non solo come luogo fisico, ma come intreccio vivo di relazioni, emozioni e significati condivisi.

Dialogherà con l’autore Gian Luigi Giorgetti, direttore dell’Ufficio della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di San Marino-Montefeltro.

Previsti inoltre gli interventi di Patrizia Di Luca, Università degli studi della Repubblica di San Marino e di Carlo Romeo, già direttore di San Marino Rtv e delle Comunicazioni sociali Rai.

La pubblicazione raccoglie 23 discorsi tenuti da mons. Andrea Turazzi a San Marino in occasione della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti. I temi affrontati – tra cui relazioni sociali, politica, servizio alla collettività e potere – prendono avvio dal Vangelo e si aprono a riflessioni più ampie sulla convivenza civile e il buon governo.

Il libro è arricchito dalla prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A ciascun discorso segue inoltre una chiosa dell’ex direttore di San Marino RTV, Carlo Romeo, che offre un commento dal punto di vista laico alle parole dell’autore.

L’incontro si inserisce nell’ambito del corso di Teologia morale sociale tenuto dal prof. Maurizio Mussoni, docente presso l’Issr e presso l’Università degli studi di Bologna, che modererà la serata.

L’evento è organizzato in collaborazione con gli Uffici di pastorale sociale e del lavoro delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro e inaugura idealmente le attività della Settimana Sociale interdiocesana che si svolgerà il 18,19 e 21 maggio tra Rimini e San Marino.

L’ingresso alla serata è libero, aperto a tutti gli interessati.