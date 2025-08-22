Monte Rosa, salvi due alpinisti dopo una notte a 4.000 metri
Recuperati all’alba dal Soccorso alpino valdostano, stanno bene
22 agosto 2025 09:48
Due alpinisti tedeschi sono stati tratti in salvo questa mattina sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, dopo aver trascorso la notte a 4.000 metri. Bloccati durante la discesa per una corda incastrata, non era stato possibile recuperarli ieri a causa del maltempo e del rischio valanghe. All’alba, una finestra di bel tempo ha permesso al Soccorso alpino valdostano di raggiungerli in elicottero e portarli a valle. I due, trasportati all’ospedale di Aosta per controlli, risultano in buone condizioni.