Monte Rosa, salvi due alpinisti dopo una notte a 4.000 metri

Recuperati all’alba dal Soccorso alpino valdostano, stanno bene

Due alpinisti tedeschi sono stati tratti in salvo questa mattina sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, dopo aver trascorso la notte a 4.000 metri. Bloccati durante la discesa per una corda incastrata, non era stato possibile recuperarli ieri a causa del maltempo e del rischio valanghe. All’alba, una finestra di bel tempo ha permesso al Soccorso alpino valdostano di raggiungerli in elicottero e portarli a valle. I due, trasportati all’ospedale di Aosta per controlli, risultano in buone condizioni.